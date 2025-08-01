Рятувальні роботи у Києві завершено: від удару ЗС РФ загинули 5 дітей, наймолодшій 2 роки (фото)
Завершено пошуково-рятувальні роботи після комбінованої атаки на Київ 31 липня. Наразі відомо про 31 загиблу людину. Серед них п'ятеро дітей, наймолодшій із яких було два роки. Зі 159 поранених 16 — діти.
Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російського обстрілу в офіційному Telegram-каналі 1 серпня. Він зазначив, що на місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Голова держави нагадав, що підступний удар росіян по цивільному населенню нагадує про необхідність додаткового тиску на Москву та нових антиросійських санкцій.
"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав", — сказав Володимир Зеленський.
Президент України додав, що президент США Дональд Трамп, європейські лідери й інші партнери бачать, що відбувається, і засуджують країну-агресора РФ.
За словами Зеленського, протягом липня ЗС РФ застосували проти України понад 5 100 керованих авіаційних бомб, понад 3 800 ударних безпілотників типу "Шахед", майже 260 ракет, з яких 128 — балістичні.
"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", — сказав український президент.
Атака на Київ 31 липня: що відомо
Росіяни атакували Київ "Шахедами" в ніч на 31 липня. У Солом'янському районі спалахнула пожежа, вибухи чули біля станції метро "Дорогожичі".
В Українській федерації карате повідомили, що внаслідок удару по Києву загинув шестирічний спортсмен Матвій Марченко, який був молодшим із трьох синів у родині.
В Національній поліції України розповіли, що під час обстрілу Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук, що служила в правоохоронних органах на лівому березі столиці з 2017 року.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що ЗС РФ перевантажили систему ППО під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ. Одна з крилатих ракет ударила по під'їзду у Святошинському районі столиці, влучання дронів було зафіксовано у 12 локаціях.