Спасательные работы в Киеве завершены: от удара ВС РФ погибли 5 детей, самому младшему 2 года (фото)

Завершены поисково-спасательные работы после комбинированной атаки на Киев 31 июля. Сейчас известно о 31 погибшем человеке. Среди них пятеро детей, самому младшему из которых было два года. Из 159 раненых 16 — дети.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российского обстрела в официальном Telegram-канале 1 августа. Он отметил, что на местах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Глава государства напомнил, что коварный удар россиян по гражданскому населению напоминает о необходимости дополнительного давления на Москву и новых антироссийских санкций.

"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал", — сказал Владимир Зеленский.

После завершения поисково-спасательных работ в Киеве известно о 31 погибшем Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Разрушенный россиянами дом в Киеве Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Президент Украины добавил, что президент США Дональд Трамп, европейские лидеры и другие партнеры видят, что происходит, и осуждают страну-агрессора РФ.

По словам Зеленского, в течение июля ВС РФ применили против Украины более 5 100 управляемых авиационных бомб, более 3 800 ударных беспилотников типа "Шахед", почти 260 ракет, из которых 128 — баллистические.

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", — сказал украинский президент.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал ГСЧС разбирают завалы жилого дома в Киеве Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Атака на Киев 31 июля: что известно

Россияне атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 31 июля. В Соломенском районе вспыхнул пожар, взрывы слышали возле станции метро "Дорогожичи".

В Украинской федерации каратэ сообщили, что в результате удара по Киеву погиб шестилетний спортсмен Матвей Марченко, который был младшим из трех сыновей в семье.

В Национальной полиции Украины рассказали, что во время обстрела Киева погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук, служившая в правоохранительных органах на левом берегу столицы с 2017 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВС РФ перегрузили систему ПВО во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев. Одна из крылатых ракет ударила по подъезду в Святошинском районе столицы, попадание дронов было зафиксировано в 12 локациях.