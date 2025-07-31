Под руинами может быть ее отец: в результате обстрела Киева погибла патрульная полицейская (фото)

Во время ракетного обстрела столицы погибла полицейская Лилия Степанчук. Ее тело спасатели достали из-под завалов разрушенного дома в Святошинском районе.

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Российские войска в очередной раз нанесли удар по жилым кварталам Киева. На этот раз ракета попала в многоэтажку в Святошинском районе. Среди жертв — патрульная полицейская Лилия Степанчук, сообщила Национальная полиция Украины.

Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 управления патрульной полиции Киева. Она присоединилась в ряды правоохранителей в 2017 году, с тех пор служила на левом берегу столицы.

Лилия Степанчук Фото: Национальная полиция

До последнего момента родные надеялись на чудо. Однако спасатели смогли лишь деблокировать ее тело из-под руин. По предварительной информации, под завалами может оставаться ее отец — поисковые работы до сих пор продолжаются.

Коллеги вспоминают Лилию как искреннего, доброжелательного и преданного делу человека. Она искренне служила обществу, всегда была рядом, когда людям нужна была помощь.

Атака на Киев: что известно

На месте трагедии продолжаются поиски людей под завалами. Сейчас уже известно о 15 погибших в результате удара ракеты по многоэтажке, где обвалился целый подъезд. Среди погибших — шестилетний спортсмен Матвей Марченко.

Спасателям удалось достать мужчину, которого придавило обломками в квартире.

Еще одна жительница дома чудом спаслась, пролетев вместе с кроватью с девятого на первый этаж. Девочка сломала ногу и выбила зуб, но в остальном ее состояние удовлетворительное.

В Киевской области 1 августа объявлен День траура по погибшим в результате очередного акта российского террора в Киеве.

Напомним, ВС РФ атаковали Киев в ночь на 31 июля. Из восьми ракет "Искандер-К" удалось сбить только три. Кроме того, противник применил реактивные "Шахеды".

Ранее Фокус писал, как дочь Кита Келлога отреагировала на обстрелы Киева.