Під руїнами може бути її батько: внаслідок обстрілу Києва загинула патрульна поліцейська (фото)

Під час ракетного обстрілу столиці загинула поліцейська Лілія Степанчук. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Святошинському районі.

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Російські війська вкотре завдали удару по житлових кварталах Києва. Цього разу ракета влучила у багатоповерхівку в Святошинському районі. Серед жертв — патрульна поліцейська Лілія Степанчук, повідомила Національна поліція України.

Лілія працювала інспекторкою взводу №2 роти №3 батальйону №1 полку №2 управління патрульної поліції Києва. Вона приєдналася до лав правоохоронців у 2017 році, відтоді служила на лівому березі столиці.

Лілія Степанчук Фото: Національна поліція

До останнього моменту рідні сподівались на диво. Однак рятувальники змогли лише деблокувати її тіло з-під руїн. За попередньою інформацією, під завалами може залишатись її батько — пошукові роботи досі тривають.

Колеги згадують Лілію як щиру, доброзичливу та віддану справі людину. Вона щиро служила суспільству, завжди була поруч, коли людям потрібна була допомога.

Атака на Київ: що відомо

На місці трагедії тривають пошуки людей під завалами. Наразі вже відомо про 15 загиблих унаслідок удару ракети по багатоповерхівці, де обвалився цілий під'їзд. Серед загиблих — шестирічний спортсмен Матвій Марченко.

Рятувальникам вдалося дістати чоловіка, якого придавило уламками у квартирі.

Ще одна мешканка будинку дивом врятувалася, пролетівши разом із ліжком з дев'ятого на перший поверх. Дівчинка зламала ногу і вибила зуб, але в іншому її стан задовільний.

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового акту російського терору в Києві.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували Київ у ніч на 31 липня. З восьми ракет "Іскандер-К" вдалося збити тільки три. Крім того, противник застосував реактивні "Шахеди".

Раніше Фокус писав, як дочка Кіта Келлога відреагувала на обстріл Києва.