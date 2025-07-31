Розбір завалів триває: у Києві зростає кількість жертв після удару (фото)

Кількість загиблих унаслідок удару по Києву в ніч на 31 липня станом на 19:45 зросла до 15, серед жертв — одна дитина.

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12 тіл знайдено у Святошинському районі, ще три — у Солом'янському, уточнили в Київській прокуратурі.

У Святошинському районі столиці, де внаслідок ракетного удару було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, триває розбір завалів. З кожною годиною надія знайти під бетонними уламками живих людей зменшується.

Під завалами можуть перебувати ще люди, тому точна кількість постраждалих і загиблих стане відома після того, як аварійно-рятувальні роботи буде завершено.

Серед загиблих — шестирічна дитина, каратист Матвій Марченко, про смерть якого повідомила Українська федерація карате.

Одна з мешканок зруйнованого під'їзду весь день чекала, щоб дізнатися інформацію про своїх рідних: сина, невістку і двох дорослих онуків, які на момент атаки перебували в іншій кімнаті і всі четверо опинилися під завалами.

Рятувальники виносять ще одне тіло Фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося деблокувати з руїн чоловіка. Його одразу ж відправили до лікарні.

Ще одна вціліла з цього будинку, Вероніка, перебуває в лікарні з переломом ноги. Підліток впала з дев'ятого поверху, однак залишилася живою завдяки тому, що летіла вниз разом із ліжком, яке пом'якшило удар.

У ніч на 31 липня ЗС РФ запустили по Україні вісім ракет "Іскандер-К" і 309 безпілотників різних типів, зокрема реактивні "Шахеди 238". Практично все полетіло на Київ, спровокувавши жертви і великі руйнування в різних районах міста.

Фото: ДСНС

1 серпня оголошено в Києві Днем жалоби, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Цього дня будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

День жалоби також поширюється на Київську область.

"Звичайні мирні люди спали у своїх будинках. А російські дрони і ракети летіли прямо до їхніх вікон, несучи смерть і руйнування. Серед загиблих — шестирічний хлопчик і його мама. Серед понад ста поранених дев'ять дітей. Країна-терорист впевнена, що їй дозволено все. Вона не зупиняється, не чує жодних закликів до людяності, не розуміє мови дипломатії чи моралі... Кожне відібране життя, кожна скалічена доля мають отримати відповідь. Справедливість чекати не може. Вона має настати зараз для всіх українців, які продовжують боротися за право просто жити", — додали в Київській ОВА.

Раніше Фокус писав, що з-під завалів у Києві врятували двох котів, один з яких оглух і осліп.