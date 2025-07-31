Разбор завалов продолжается: в Киеве растет число жертв после удара (фото)

Количество погибших в результате удара по Киеву в ночь на 31 июля по состоянию на 19:45 выросло до 15, среди жертв – один ребенок.

Related video

12 тел найдены в Святошинском районе, еще три – в Соломенском, уточнили в Киевской прокуратуре.

В Святошинском районе столицы, где в результате ракетного удара был разрушен целый подъезд жилого дома, продолжается разбор завалов. С каждым часом надежда найти под бетонными обломками живых людей уменьшается.

Под завалами могут находиться еще люди, поэтому точное количество пострадавших и погибших станет известно после того, как аварийно-спасательные работы будут закончены.

Среди погибших – шестилетний ребенок, каратист Матвей Марченко, о смерти которого сообщила Украинская федерация каратэ.

Одна из жительниц разрушенного подъезда весь день ждала, чтобы узнать информацию о своих родных: сыне, невестке и двух взрослых внуках, которые на момент атаки находились в другой комнате и все четверо оказались под завалами.

Спасатели выносят еще одно тело Фото: ГСЧС

Спасателям удалось деблокировать из руин мужчину. Его сразу же отправили в больницу.

Еще одна выжившая из этого дома, Вероника, находится в больнице с переломом ноги. Подросток упала с девятого этажа, однако осталась жива благодаря тому, что летела вниз вместе с кроватью, которая смягчила удар.

В ночь на 31 июля ВС РФ запустили по Украине восемь ракет "Искандер-К" и 309 беспилотников разных типов, в том числе реактивные "Шахеды 238". Практически все полетело на Киев, спровоцировав жертвы и большие разрушения в разных районах города.

Фото: ГСЧС

1 августа объявлен в Киеве Днем траура, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

День траура также распространяется на Киевскую область.

"Обычные мирные люди спали в своих домах. А русские дроны и ракеты летели прямо к их окнам, унося смерть и разрушение. Среди погибших – шестилетний мальчик и его мама. Среди более ста раненых девять детей. Страна-террорист уверена, что ей позволено все. Она не останавливается, не слышит никаких призывов к человечности, не понимает язык дипломатии или морали…Каждая отобранная жизнь, каждая искалеченная судьба должны получить ответ. Справедливость ждать не может. Она должна наступить сейчас для всех украинцев, которые продолжают бороться за право просто жить" – добавили в Киевской ОВА.

Ранее Фокус писал, что из-под завалов в Киеве спасли двух котов, один из которых оглох и ослеп.