Атака на Киев: из-под завалов спасли двух котов, один из них потерял зрение и слух (видео)

В Киеве в результате атаки пострадали животные. В частности, спасателям удалось спасти двух котов, однако один из них получил значительные травмы.

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После ночной атаки на столицу 31 июля киевские спасатели и служба "Зоодопомощь" работают на местах вражеских обстрелов и помогают спасать животных, сообщает Центр адопции животных на ВДНХ.

В частности, из-под завалов разрушенного дома спасли 2 котов. Один из них получил тяжелые травмы, в результате которых потерял зрение и слух, второй котик находится в сильном стрессе.

Пострадавший кот в результате атаки на Киев Фото: Центр адопции животных на ВДНХ

Специалисты службы "Зоодопомога" экстренно доставили животных в одну из клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" для дальнейшей диагностики и лечения.

Атака на Киев 31 июля: что известно

На месте трагедии продолжаются поиски людей под завалами. Одна из жительниц дома рассказала, что под руинами остаются ее сын, невестка и двое внуков.

Сейчас уже известно об 11 погибших в результате удара ракеты по многоэтажке, где обвалился целый подъезд. Среди погибших — шестилетний спортсмен Матвей Марченко.

Спасателям удалось достать мужчину, которого придавило обломками в квартире.

Еще одна жительница дома чудом спаслась, пролетев вместе с кроватью с девятого на первый этаж. Девочка сломала ногу и выбила зуб, но в остальном ее состояние удовлетворительное.

В Киевской области 1 августа объявлен День траура по погибшим в результате очередного акта российского террора в Киеве.

Напомним, ВС РФ атаковали Киев в ночь на 31 июля. Из восьми ракет "Искандер-К" удалось сбить только три. Кроме того, противник применил реактивные "Шахеды".

Ранее Фокус писал, как дочь Кита Келлога отреагировала на обстрелы Киева.