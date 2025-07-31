Удар по Киеву: ракета ВС РФ забрала жизнь шестилетнего спортсмена

В Киеве в результате удара по дому в Святошинском районе – уже 11 погибших. Среди них – шестилетний Матвей Марченко.

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Матвей полтора года занимался карате и подавал надежды как перспективный спортсмен. Он был воспитанником столичного клуба каратэ "Сен-Бин", говорится на странице Украинской федерации каратэ.

Матвей – младший из трех сыновей в семье, где также подрастают восьмилетний Михаил и 12-летний Лев.

По словам его тренера Игоря Ефименко, мальчик занимался уже полтора года, и, несмотря на юный возраст, имел большую целеустремленность и серьезное отношение к тренировкам.

"Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это ни звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям", – рассказывал наставник.

Тренер добавил, что родители мальчиков гордились своими сыновьями:

"Я уверен, (они) всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату".

В УФК подчеркнули, что смерть мальчика – большое горе:

"Сегодня Украина потеряла еще одну светлую детскую душу. Еще одного маленького мечтателя. Будущего чемпиона. Мальчик, у которого были цели, воля и большое сердце. Жизнь, которая только начиналась. Это не просто трагедия. Это следствие циничной, кровавой российской агрессии, которая ежедневно уносит жизни невиновных. Матвей стал еще одним ребенком, убитым российской ракетой. Мир должен знать: в Украине не просто убивают детей. У нас убивают будущее. И каждое такое убийство не только горе для одной семьи. Это боль всего народа. Это рана, которая не заживет никогда".

На месте трагедии продолжаются поиски людей под завалами. Одна из жительниц дома рассказала, что под руинами остаются ее сын, невестка и двое внуков.

На данный момент уже известно об 11 погибших в результате удара ракеты по многоэтажке, где обвалился целый подъезд.

Спасателям удалось достать мужчину, которого придавило обломками в квартире.

Еще одна жительница дома чудом спаслась, пролетев вместе с кроватью с девятого на первый этаж. Девочка сломала ногу и выбила зуб, но в остальном ее состояние удовлетворительное.

Напомним, ВС РФ атаковали Киев в ночь на 31 июля. Из восьми ракет "Искандер-К" удалось сбить только три. Кроме того, противник применил реактивные "Шахеды".

Ранее Фокус писал, как дочь Кита Келлога отреагировала на обстрел Киева.