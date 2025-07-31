Атака на Київ: з-під завалів врятували двох котів, один з них втратив зір і слух (відео)

У Києві внаслідок атаки постраждали тварини. Зокрема, рятувальникам вдалося врятувати двох котів, проте один з них отримав значні травми.

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Після нічної атаки на столицю 31 липня київські рятувальники та служба "Зоодопомога" працюють на місцях ворожих обстрілів та допомагають рятувати тварин, повідомляє Центр адопції тварин на ВДНГ.

Зокрема, з-під завалів зруйнованого будинку врятували 2 котів. Один з них отримав важкі травми, внаслідок яких втратив зір та слух, другий котик перебуває в сильному стресі.

Постраждалий кіт внаслідок атаки на Київ Фото: Центр адопції тварин на ВДНГ

Фахівці служби "Зоодопомога" екстрено доставили тварин до однієї з клінік КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" для подальшої діагностики та лікування.

Атака на Київ 31 липня: що відомо

На місці трагедії тривають пошуки людей під завалами. Одна з мешканок будинку розповіла, що під руїнами залишаються її син, невістка і двоє онуків.

Наразі вже відомо про 11 загиблих унаслідок удару ракети по багатоповерхівці, де обвалився цілий під'їзд. Серед загиблих — шестирічний спортсмен Матвій Марченко.

Рятувальникам вдалося дістати чоловіка, якого придавило уламками у квартирі.

Ще одна мешканка будинку дивом врятувалася, пролетівши разом із ліжком з дев'ятого на перший поверх. Дівчинка зламала ногу і вибила зуб, але в іншому її стан задовільний.

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового акту російського терору в Києві.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували Київ у ніч на 31 липня. З восьми ракет "Іскандер-К" вдалося збити тільки три. Крім того, противник застосував реактивні "Шахеди".

Раніше Фокус писав, як дочка Кіта Келлога відреагувала на обстріл Києва.