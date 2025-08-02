В день траура в гей-клубе Киева устроили шумную вечеринку: на мероприятие нагрянула полиция (фото)

В Киеве, несмотря на объявленный День траура по жертвам массированной атаки россиян, одно из заведений Голосеевского района столицы проводило развлекательное мероприятие.

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Вечеринку обнаружили правоохранители во время мониторинга социальных сетей, информируют в полиции.

Полицейские, как отмечается, немедленно прибыли на место происшествия, но персонал заведения по требованию правоохранителей отказался открыть дверь. Поэтому был проведен неотложный обыск, в ходе которого в помещении было обнаружено более 30 посетителей и администрацию клуба.

Полиция у дверей заведения Фото: Национальная полиция

Присутствующие были доставлены в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

Нарушители Фото: Национальная полиция

По факту шумной вечеринки в день траура начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, что наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Правоохранители внутри заведения Фото: Национальная полиция

Полиция не уточнила название заведения, но издание "Телеграф" сообщает, что вечеринку устроили в гей-клубе Dark Room, который анонсировал проведение мероприятия на своих страницах в соцсетях.

В Telegram-каналах информировали, что в клубе находятся несовершеннолетние. А на замечание по поводу траура владелец заведения якобы ответил, что ему "все равно".

Сейчас администрация клуба ситуацию не комментировала, но в соцсетях анонсы мероприятий были удалены.

Напомним, в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей, ранены 159 человек, 16 из них — дети. Городской голова Виталий Кличко объявил 1 августа днем траура.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВС РФ перегрузили систему ПВО во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев.