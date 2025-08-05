Можно ли снимать полицию и ТЦК во время военного положения: ответ юриста

Во время военного положения в Украине граждане имеют право снимать на видео действия полицейских, военных и представителей ТЦК в публичных местах — при условии, что это не мешает их работе и не раскрывает государственную тайну. Юрист объяснила, когда такая съемка является законной, и что делать, если чиновники отказываются показать документы.

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В условиях военного положения в Украине все чаще возникают ситуации, когда представители полиции или ТЦК запрещают гражданам вести видеосъемку. Однако такой запрет не всегда имеет юридические основания, пишет УНИАН.

Можно ли снимать на видео ТЦК, военных и полицию во время военного положения

По словам военной юристки юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяны Козян, украинцы имеют право фиксировать на видео действия военных, полиции и сотрудников ТЦК в публичных местах: на улице, в общественном транспорте, зданиях ЦПАУ, ТЦК и тому подобное.

Ограничения возникают только тогда, когда съемка может мешать служебной деятельности или нарушать режимные правила, в частности — связанные с государственной тайной. Снимать боевые части или объекты армии запрещено.

"Право украинцев на ведение видеосъемки, в частности, регулируется статьей 34 Конституции Украины, в которой говорится о том, что каждый имеет право свободно собирать и распространять информацию", — объясняет Козян.

"Если в публичном месте снимают лицо, которое является представителем государства, то его разрешение на съемку не требуется. Полицейские, сотрудники ТЦК и военные — это публичные служащие, которые действуют от имени государства, поэтому граждане имеют право фиксировать их действия".

Имеют ли право гражданские требовать документы

Полицейские и представители ТЦК могут обращаться к гражданам с требованием показать документы, но и гражданские имеют право знать, с кем имеют дело.

"Например, если говорить о том, что должен предъявить сотрудник полиции, то он по первому требованию обязан сначала представиться, назвать свою должность, фамилию и потом показать служебное удостоверение. Это регулируется статьей 18 закона "О Национальной полиции"", — говорит юрист.

То же касается и работников ТЦК — они должны иметь документы, подтверждающие их полномочия, в частности служебное удостоверение или направление. В случае обращения военных — тоже.

Что делать, если съемке препятствуют

Юрист советует оставаться спокойными, фиксировать нарушения любым доступным способом: вести видеозапись, записывать диалог, комментировать события вслух, отмечая время, место, количество лиц и действия, которые происходят.

"Если не удается снять на видео лицо, продиктуйте вслух обстоятельства, расскажите о нарушении — укажите дату и место и количество лиц. Запишите диалог, отказ от предоставления документов. Если вам препятствуют реализовать конституционные права, нужно вызвать полицию. Затем можно подать жалобу", — отмечает Татьяна Козян.

В случае нарушений со стороны представителей ТЦК или военных, жалобы подаются в Государственное бюро расследований. Если нарушения со стороны полиции — в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, военных спросили, как они попали в ВСУ. Один из бойцов рассказал, что его остановили на улице, когда он шел с работы, после чего отвезли в ТЦК для уточнения данных.

Фокус также писал, что Кабинет министров Украины недавно утвердил изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Женщин объявят в розыск, если они не появятся в ТЦК для прохождения ВВК.