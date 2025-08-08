ТЦК під наглядом: як бодікамери змінять процес вручення повісток в Україні

З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані використовувати бодікамери для фіксації перевірки документів та вручення повісток. За словами адвокатів, ця норма була затверджена ще минулого року, але не виконувалась. Фокус розбирався, як бодікамери можуть змінити роботу військкомів та чому експерти сумніваються в їх ефективності.

Related video

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані використовувати бодікамери. Перевірка військово-облікових документів і вручення повісток мають обов'язково фіксуватися на відео.

Про це 7 серпня оголосив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що за порушення правил відеофіксації працівників притягатимуть до дисциплінарної відповідальності.

"Ці зміни сприятимуть прозорості та законності роботи груп оповіщення ТЦК, а також захистять права всіх сторін", — пояснив Шмигаль.

За його словами, наразі близько 85% працівників ТЦК та СП забезпечені засобами відеофіксації.

"Триває закупівля додаткового обладнання", — додав міністр.

Бодікамери для працівників ТЦК: що не так з цією нормою

Адвокат Ростислав Кравць наголошує, що ще рік тому було введено норму про обов'язковий відеозапис під час вручення повісток, але вона не виконується. У жовтні 2024 року Міністерство оборони затвердило Інструкцію щодо використання технічних приладів і засобів ТЦК та СП, що мають функції фото- та відеофіксації.

Згідно з документом, портативні відеореєстратори повинні бути в працівників ТЦК з моменту початку виконання ними службових обов'язків, зокрема під час проведення заходів оповіщення громадян та перевірки їх військово-облікових документів.

Відеозапис повинен вестися безперервно до завершення всіх заходів, за винятком ситуацій, коли є загроза потрапляння на запис військових об'єктів або інформації з обмеженим доступом, а також під час візитів у вбиральні чи перерв на приймання їжі.

Крім того, на думку адвоката, заяви нового міністра оборони про бодікамери є спробою влади знизити соціальну напругу та покращити ставлення до ТЦК, не вживаючи реальних заходів для припинення порушень.

Кравець підкреслює, що влада визнає факти перевищення повноважень працівниками ТЦК, але в реєстрі судових рішень немає жодного випадку притягнення їх до кримінальної відповідальності.

"Попри численні скарги та відео з порушеннями, які щодня з'являються в соціальних мережах, реальних покарань немає. Заява Шмигаля — це чергова спроба "випустити пар" без вирішення проблеми", — каже Фокусу адвокат.

Він пригадав, що рік тому також обіцяли посилити відповідальність за незаконну мобілізацію, але жодних змін не відбулося. Такі заяви, за словами Кравця, лише тимчасово зменшують суспільне невдоволення, але не мають практичної користі. Він вважає, що це свідчить про небажання влади наводити лад у системі ТЦК та її повне нерозуміння ситуації. На його переконання, подібні дії спрямовані лише на заспокоєння суспільства, а не на реальні реформи.

Як саме працівники ТЦК будуть фіксувати вручення повісток через бодікамери

Адвокат, керуюча адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель, вважає, що носіння бодікамер представниками ТЦК та СП є важливим кроком, адже він спрямований на підвищення прозорості та попередження порушень під час спілкування з громадянами.

На її думку, ефективність нововведення залежить не від наявності камери на формі, а від того:

хто матиме доступ до записів;

де записи зберігаються;

чи можуть бути змінені або видалені;

чи передбачено незалежний моніторинг.

"Наразі таких нормативних актів щодо ТЦК ще немає у відкритому доступі, тому залишається відкритим питання: який саме порядок фіксації й контролю запроваджено? Якщо буде чітко регламентовано правила доступу, збереження, видалення, захист персональних даних зібраних відео; забезпечено фіксацію для захисту прав і свобод громадян, тоді це позитивний крок", — каже Фокусу адвокатка.

Вона наводить приклад, по аналогії з МВС України: 18.12.2018 року, було затверджено Інструкцію із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису. Інструкція чітко регламентує порядок видачі, облік, зберігання, видачу відеореєстраторів і карт пам'яті.

Також визначає відповідальних осіб, їх обов'язки, порядок документування, а також які засоби повинні використовуватися протягом усього часу виконання службових обов’язків, з обов'язковим обліком кожного етапу.

"Ймовірно, планується щось схоже", — припускає адвокатка.

Також Даніель розповідає, що бодікамеру представника ТЦК теоретично можна вимкнути, якщо на ній не встановлено обмеження. Якщо камера не має захисту від ручного вимкнення, або якщо запис зберігається лише на картці пам'яті, — то це якраз і створюватиме лазівки для маніпуляцій.

"Саме тому ключовим є не лише поява камер, а й автоматична передача відео на захищений сервер, недопущення ручного редагування чи видалення, дисциплінарна або навіть кримінальна відповідальність за відсутність відеофіксації без поважної причини", — підсумувала Даніель.

Нагадаємо, громадяни України, які отримали повістку під час мобілізації, зобов'язані з'явитися до ТЦК у зазначений час і дату. Юристи пояснили Фокусу, які наслідки чекають на тих, хто ігнорує повістку, та в яких випадках можна не з'являтися до військкомату.

Також Фокус писав, що 30 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни, які дозволяють автоматично ставити на військовий облік жінок певних категорій без їхньої особистої присутності.