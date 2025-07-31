Мобілізація 2025: адвокати пояснили, як зараз карають в Україні за неявку за повісткою

Отримавши повістку під час мобілізації в Україні, громадяни зобов’язані з’явитись у ТЦК в зазначений день і час. Юрист практики військового права Ярослав Звоненко й адвокат Ярослав Хлівний розповіли, які можуть бути наслідки в разі ігнорування і кому можна не йти у військкомат в такому випадку.

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Відповідальність за неявку за повісткою може бути різною. Про ці нюанси йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Мобілізація в Україні: як карають за ігнорування повістки

Якщо не з’явитись за повісткою для уточнення даних або направленням на ВЛК, це веде до адміністративної відповідальності. В такому разі порушнику загрожує штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень. Окрім того, ТЦК може звернутись до поліції, щоб громадянина подали в розшук, і тоді його зможуть затримати.

Про те, що чоловік перебуває у розшуку, він може дізнатись з застосунку "Резерв+", адже там з’явиться статус "виявлено порушення військового обліку". Розшукуваного військовозобов’язаного можуть затримати під час перевірки документів, наприклад на блокпості, і примусово доставити у ТЦК.

Важливо, що в деяких випадках штраф можна скасувати. Це можливо, якщо у документі були допущені помилки або її видали неналежним чином. В такому разі можна добитись і зняття з розшуку.

Якщо під час мобілізації в Україні порушник проігнорував так звану "бойову повістку", йому вже загрожує кримінальна відповідальність.

"Бойову повістку видають останньою після всіх попередніх — коли людина вже уточнила дані й пройшла ВЛК та є за його висновком придатною до служби в ЗСУ", — пояснив Хлівний.

Чоловіка, який не з’явився за такою повісткою, не лише оголошують у розшук, але й порушують справу проти нього. За це можна опинитись за ґратами за строк до 5 років. Однак бувають випадки, коли ігнорування пов’язане з поважною причиною, наприклад хірургічною операцією.

"Тоді цю бойову повістку переписують на іншу дату. Наприклад, треба буде прийти через місяць", — зазначив адвокат.

Мобілізація в Україні: в яких випадках можна ігнорувати повістку

Законом передбачена низка причин, через які можна не з’явитись у ТЦК навіть попри вручену повістку.

Як пояснив Звоненко такими поважними причинами під час мобілізації в Україні вважаються:

стихійне лихо або інша природна перешкода;

хвороба, але за наявності документів на підтвердження з державних лікарень;

воєнні дії або їх наслідки на території проживання;

смерть близького родича військовозобов’язаного або його дружини (до таких відносять батьків, дітей, чоловіка/дружину, братів, сестер, бабусі й дідусів).

Важливо, що про причину неявки необхідно повідомити впродовж 3 днів. Коли ж з’явиться можливість, військовозобов’язаному дають 7 днів на візит у ТЦК.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що тепер чоловікам мобілізаційного віку надаватимуть звання солдата автоматично — без проходження БЗВП. Окрім того, для цього українців навіть не викликатимуть у ТЦК.

Військовий юрист Тарас Боровський попередив, що частина українців має час до 31 липня, щоб стати на військовий облік. За невиконання обов’язку передбачений штраф, однак, на думку експерта, його можна буде легко скасувати.