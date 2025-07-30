До 31 липня треба стати на військовий облік: що буде, якщо цього не зробити

Хлопці, яким вже виповнилося або виповниться 17 років до кінця 2025-го, мають стати на військовий облік у ТЦК. Юрист наголошує: це не мобілізація, а звичайна процедура приписки.

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Усім юнакам, яким вже виповнилося 17 років або виповниться до кінця цього року, необхідно стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування до 31 липня. Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в ефірі телеканалу "Новини.Live".

"Є норма законодавства, згідно з якою, особа чоловічої статі, яка цього року набуває віку 17 років, навіть, якщо це відбудеться 31 грудня… вона до 31 липня відповідно має стати на військовий облік", — повідомив юрист.

Він також зауважив, що це не означає негайну мобілізацію або відправлення на фронт. За словами правника, 17-річним достатньо з’явитися до ТЦК та надати свої особисті дані. Це звичайна процедура, яка існувала ще раніше.

Військовий облік: який штраф у разі порушення

Водночас Тарас Боровський наголосив, що невиконання цього обов’язку до кінця липня вважатиметься порушенням правил військового обліку. За це передбачено адміністративне стягнення — штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

"На 16-річну особу накласти такий штраф — чи буде підійматися рука у працівників ТЦК, чи вистачатиме у них часу накласти цей штраф на всіх? В разі накладення таких штрафів, я думаю, що штрафи можна буде доволі легко скасувати й в цьому теж немає ніякої проблеми", — додав юрист.

Військовий облік 17-річних: що відомо

Нагадаємо, громадянами України чоловічої статі, яким у рік постановки на облік виповнюється 17 років, мають бути внесені дані до реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зазначається, що військовий облік призовників в Україні ведеться з метою оцінки людського потенціалу, освітнього рівня та особистих якостей громадян. Водночас не підлягають обліку ті особи, які відбувають покарання у місцях несвободи чи мають рішення суду щодо застосування примусових медичних заходів.

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