До 31 июля надо стать на воинский учет: что будет, если этого не сделать

Ребята, которым уже исполнилось или исполнится 17 лет до конца 2025-го, должны стать на воинский учет в ТЦК. Юрист подчеркивает: это не мобилизация, а обычная процедура приписки.

Related video

Всем юношам, которым уже исполнилось 17 лет или исполнится до конца этого года, необходимо стать на воинский учет в территориальном центре комплектования до 31 июля. Об этом рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире телеканала "Новости.Live".

"Есть норма законодательства, согласно которой, лицо мужского пола, которое в этом году приобретает возраст 17 лет, даже если это произойдет 31 декабря... оно до 31 июля соответственно должно стать на воинский учет", — сообщил юрист.

Он также отметил, что это не означает немедленную мобилизацию или отправку на фронт. По словам юриста, 17-летним достаточно явиться в ТЦК и предоставить свои личные данные. Это обычная процедура, которая существовала еще раньше.

Военный учет: какой штраф в случае нарушения

В то же время Тарас Боровский отметил, что невыполнение этой обязанности до конца июля будет считаться нарушением правил воинского учета. За это предусмотрено административное взыскание — штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

"На 16-летнего человека наложить такой штраф — будет ли подниматься рука у работников ТЦК, будет ли хватать у них времени наложить этот штраф на всех? В случае наложения таких штрафов, я думаю, что штрафы можно будет довольно легко отменить и в этом тоже нет никакой проблемы", — добавил юрист.

Военный учет 17-летних: что известно

Напомним, гражданами Украины мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет, должны быть внесены данные в реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Отмечается, что воинский учет призывников в Украине ведется с целью оценки человеческого потенциала, образовательного уровня и личных качеств граждан. В то же время не подлежат учету те лица, которые отбывают наказание в местах несвободы или имеют решение суда о применении принудительных медицинских мер.

Фокус уже писал, чем призывники отличаются от военнообязанных. Несмотря на мобилизационный возраст с 25 лет, призвать в ВСУ могут и раньше.

Кого призовут с 1 августа в первую очередь и как сейчас вручают повестки.