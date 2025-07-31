"Без виклику до ТЦК": 25-річним присвоюватимуть звання "солдат запасу" автоматично, — Міноборони

Військовозобов'язаним громадянами України, які досягли 25-річного віку, присвоюватимуть звання "солдат запасу" або "матрос запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік.

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Для цього не потрібно проходити військову службу чи базову загальновійськову підготовку (БЗВП), повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, який впорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Кабмін ухвалив постанову "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації", відповідно до якої також передбачено:

автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності;

надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання;

формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.

Нагадаємо, 30 липня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що 90% українців добровільно приходять до ТЦК.

Фокус також писав про те, що хлопці, яким вже виповнилося або виповниться 17 років до кінця 2025-го, мають стати на військовий облік у ТЦК.