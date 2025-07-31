"Без вызова в ТЦК": 25-летним будут присваивать звание "солдат запаса" автоматически, — Минобороны

Военнообязанным гражданами Украины, которые достигли 25-летнего возраста, будут присваивать звание "солдат запаса" или "матрос запаса" одновременно с принятием на воинский учет.

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Для этого не нужно проходить военную службу или базовую общевойсковую подготовку (БОВП), сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины, который упорядочил и детализировал отдельные процедуры воинского учета и призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Кабмин принял постановление "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно отдельных вопросов ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации", согласно которому также предусмотрено:

автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;

отправка повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания;

формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

Напомним, 30 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что 90% украинцев добровольно приходят в ТЦК.

Фокус также писал о том, что ребята, которым уже исполнилось или исполнится 17 лет до конца 2025-го, должны стать на воинский учет в ТЦК.