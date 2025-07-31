Мобилизация 2025: адвокаты объяснили, как сейчас наказывают в Украине за неявку по повестке

Получив повестку во время мобилизации в Украине, граждане обязаны явиться в ТЦК в указанный день и время. Юрист практики военного права Ярослав Звоненко и адвокат Ярослав Хливный рассказали, какие могут быть последствия в случае игнорирования и кому можно не идти в военкомат в таком случае.

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Ответственность за неявку по повестке может быть разной. Об этих нюансах говорится в материале "РБК-Украина".

Мобилизация в Украине: как наказывают за игнорирование повестки

Если не явиться по повестке для уточнения данных или направлением на ВВК, это ведет к административной ответственности. В таком случае нарушителю грозит штраф в размере 17-25 тысяч гривен. Кроме того, ТЦК может обратиться в полицию, чтобы гражданина подали в розыск, и тогда его смогут задержать.

О том, что человек находится в розыске, он может узнать из приложения "Резерв+", ведь там появится статус "выявлено нарушение воинского учета". Разыскиваемого военнообязанного могут задержать во время проверки документов, например на блокпосте, и принудительно доставить в ТЦК.

Важно, что в некоторых случаях штраф можно отменить. Это возможно, если в документе были допущены ошибки или его выдали ненадлежащим образом. В таком случае можно добиться и снятия с розыска.

Если во время мобилизации в Украине нарушитель проигнорировал так называемую "боевую повестку", ему уже грозит уголовная ответственность.

"Боевую повестку выдают последней после всех предыдущих — когда человек уже уточнил данные и прошел ВВК и является по его заключению годным к службе в ВСУ", — пояснил Хливный.

Мужчину, который не явился по такой повестке, не только объявляют в розыск, но и возбуждают дело против него. За это можно оказаться за решеткой на срок до 5 лет. Однако бывают случаи, когда игнорирование связано с уважительной причиной, например хирургической операцией.

"Тогда эту боевую повестку переписывают на другую дату. Например, надо будет прийти через месяц", — отметил адвокат.

Мобилизация в Украине: в каких случаях можно игнорировать повестку

Законом предусмотрен ряд причин, по которым можно не явиться в ТЦК даже несмотря на врученную повестку.

Как пояснил Звоненко такими уважительными причинами во время мобилизации в Украине считаются:

стихийное бедствие или другое природное препятствие;

болезнь, но при наличии документов в подтверждение из государственных больниц;

военные действия или их последствия на территории проживания;

смерть близкого родственника военнообязанного или его жены (к таковым относят родителей, детей, мужа/жену, братьев, сестер, бабушек и дедушек).

Важно, что о причине неявки необходимо сообщить в течение 3 дней. Когда же появится возможность, военнообязанному дают 7 дней на визит в ТЦК.

Напомним, в Минобороны объяснили, что теперь мужчинам мобилизационного возраста будут присваивать звание солдата автоматически — без прохождения БЗВП. Кроме того, для этого украинцев даже не будут вызывать в ТЦК.

Военный юрист Тарас Боровский предупредил, что часть украинцев имеет время до 31 июля, чтобы стать на воинский учет. За невыполнение обязанности предусмотрен штраф, однако, по мнению эксперта, его можно будет легко отменить.