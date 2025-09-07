Піти додому коштує $30000: військовий розповів про "прайс" ТЦК у Києві

Громадянина, якого визнали придатним під час військово-лікарської комісії, можуть відпустити з територіального центру комплектації та соціальної підтримки за 30 тисяч доларів США, тобто приблизно 1,2 млн грн, але без жодних "гарантій", що у подальшому його знову не "спіймають".

Про ситуацію, яка нещодавно сталася з військовозобов'язаним мешканцем столиці у ТЦК, розповів командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.

Знайомого, зазначив він, біля під'їзду будинку зустріли співробітники ТЦК й чоловік за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів. Після того як чоловіка залишили чекати на "покупців" з частин, які мають набирати собі рекрутів, він зателефонував до товариша-військового й попросився у його підрозділ. Але коли у військовій частині вдалося швидко зробити "відношення" на новобранця, у ТЦК його не віддали.

"На виході мені назвали цифру у $8000", — розповів військовий, пояснивши, що ці 329 тисяч гривень в еквіваленті є лише дозволом мобілізувати чоловіка через рекрутинговий центр бригади.

А ось піти додому коштує вже $30000, зазначив військовий, додавши, що за цю суму про чоловіка на день забудуть, але немає жодних гарантій, що наступного дня його "не впіймають" знову.

"Звичайно за 8000 $ мобілізувати мені трохи не вистачає грошенят, мабуть треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи", — іронізує комвзводу.

У коментарях користувачі не дивуються ситуації, натомість пояснюють, як мобілізованому потрапити у підрозділ, в якому той хоче служити.

На момент виходу матеріалу Київський міський ТЦК та СП зазначену інформацію не коментував.

