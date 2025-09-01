"Виявилися фейками та маніпуляціями": в ЗСУ відзвітували за роботу ТЦК в останній місяць літа

У серпні 2025 року 91% з усіх повідомлень про неправомірну діяльність співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки виявились фейками і маніпуляціями.

Реальні підстави, у яких були ознаки неправомірної діяльності ТЦК, зафіксовані лише у 9% випадків, повідомило командування Сухопутних військ.

"У серпні 198 із 218 інцидентів (91%) пов’язаних з ТЦК виявилися фейками та маніпуляціями. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", — йдеться у повідомленні.

В Сухопутних військах уточнили, що лише 20 випадків (9%) підтвердилися та мали під собою реальні підстави. Після здійснених перевірок було:

2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

2 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

16 службових розслідувань тривають.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані", — наголосили в Сухопутних військах.

Звіт про перевірку діяльності роботи ТЦК у серпні 2025 року Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

