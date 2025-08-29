Батька-одинака мобілізували, висадивши двох маленьких дітей: у ТЦК відповіли (відео)

Сестра чоловіка стверджує, що його затримали на блокпості у Запорізькій області, коли від після року проживання в окупації разом з дітьми повертався в Україну. З її слів, один з працівників ТЦК заявив, що 7-річних двійнят передадуть в інтернат.

28-річний Володимир Страхов сам виховував двох дітей — 7-річних Станіслава та Олександру. Дружина пішла з сім'ї, коли двійнятам було 2 роки. Про це у коментарі "Суспільному" розповіла сестра батька-одинака Оксана Кірєєва.

З її слів, Страхов рік прожив на тимчасово окупованих територіях Пологівського району і вирішив виїхати, коли росіяни почали схиляти до співпраці.

"Він їхав потім з дітьми сюди, він переїхав, вони їхали півтори доби. І він просто не встиг доїхати, його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на вулиці. Він мені встиг зателефонувати, це була 11-та година вечора. Його забрали, я забрала дітей", — розповіла сестра.

Вона наголосила, що чоловік планував зібрати документи й оформити відстрочку від мобілізації, але не встиг. Представники ТЦК обіцяли йому, що лише перевірять документи й вранці відпустять.

"І все, і більше його ніхто не відпустив. Він три доби не виходив на зв’язок", — підкреслила Кірєєва.

Вона згадала, як телефоном просила працівників ТЦК видати брату повістку на конкретну дату, щоб він міг зайнятися оформленням документів.

"Ні, хай іде воює", — відповів один з військових.

Тоді жінка запитала, куди ж діти дітей, яких Страхов п'ять років виховував сам,

"На два тижні в лікарню, а потім до інтернату", — сказали їй у відповідь.

За даними ЗМІ, нині чоловік проходить базову загальновійськову підготовку, а його сестра оформлює тимчасове опікування над дітьми. Окрім того, сім'я почала оформлювати й інші документи — про офіційне розлучення з матір'ю, позбавлення її батьківських прав і надання мобілізованому статусу батька-одинака. Його колишня дружина дала на все дозвіл.

Мобілізація батька-одинака: що каже юрист

Адвокатка Антоніна Шостак наголосила, що права неповнолітніх — у пріоритеті.

"Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала в розшуку, то представники ТЦК могли виписати повістку, щоб людина могла з’явитись на наступний день і, відповідно, виконати всі обов’язки. В першу чергу права та інтереси дітей. І в цьому випадку і правоохоронні органи, і представники ТЦК в першу чергу повинні були, скажімо так, потурбуватися про долю дітей, а потім уже далі виконувати свої обов’язки", — пояснила вона.

Зі слів Шостак, процедура з оформлення статусу батька-одинака допоможе сім'ї возз'єднатися.

"Якщо він вже є діючим військовослужбовцем, і у нього є підстави для звільнення — наявність неповнолітніх дітей, які перебувають на його отриманні, то він буде, відповідно, звільнений. Позбавлення батьківських прав здійснюється у судовому порядку і тільки, відповідно до рішення суду. Тому, поки не буде рішення суду, підстав для звільнення у цієї особи не буде", — зауважила вона.

Однак юристка попередила, що цей процес може зайняти 6-12 місяців.

У ТЦК відповіли на звинувачення

У Запорізькому обласному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили, що мобілізували Володимира Страхова до ЗСУ. Однак у військкоматі наголошують, що усе відбувалося "у повній відповідності до норм чинного законодавства".

26 липня о 22:00 під час перевірки документів на блокпості поліціянти виявили, що чоловік не мав військово-облікового документи. Тоді його затримали (без участі працівників ТЦК) і доставили у військкомат для уточнення даних.

У ТЦК заявили, що під час перевірки і співбесіди Страхов не надав жодної інформації або документів, які б свідчили про право на відстрочку. Військово-лікарська комісія визнала його приданим, і мобілізованого скерували у навчальний центр. Військові запевняють, що протиправних дій допущено не було.

У поліції Запорізької області затримання чоловіка не коментували.

