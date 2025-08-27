На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки і ВЛК: його оштрафували

Чоловік двічі відмовився проходити військово-лікарську комісію у ТЦК. Коли справа пройшла до суду, він своєї вини не заперечував, але відбувся штрафом.

На лаві підсудних опинився уродженець міста Карлівка, який є військовозобов'язаним і офіційно ніде не працює. Про це відомо з вироку Карлівського районного суду Полтавської області від 22 серпня.

4 липня приблизно о 10:00 чоловік перебував у ТЦК. Не маючи поважних причин, він відмовився від медогляду. Офіцер обліку мобілізаційної роботи склав "Акт про відмову в отриманні повістки та проходження ВЛК".

Вже 13 серпня ситуація повторилася. Українець, знову перебуваючи у ТЦК, вже вдруге відмовився від повістки й ВЛК. Офіцер повторно склав акт відмови. Вчинки військовозобов'язаного кваліфікували як ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

У своїй заяві чоловік беззаперечно визнав вину. Його адвокат підтвердив, що визнання вини було добровільним, як і згода на розгляд справи без його присутності на засіданні.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, визнав провину й щиросердно розкаявся. Також у вироку зазначено, що він не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Українця визнали винним, за кримінальний проступок йому призначили штраф у розмірі 300 неоподатковуваних доходів — це 5100 гривень.

Як відомо, ухилення від військового обліку за законом карається:

штрафом у розмірі 300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виправними роботами на строк до одного року.

Тобто чоловік отримав найм'якіше з можливих покарання.

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовець поскаржився, що отримав у застосунку "Дія" штраф у розмірі понад 56 тисяч гривень за ухилення від військової служби.

Адвокатка Алла Отрох розповіла, що це — масове явище, і військові доволі часто звертаються за допомогою до юристів. Однак рішення суду можна оскаржити, і саме це радять робити правозахисники.