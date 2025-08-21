Штрафи по 50 тисяч гривень: чому військові отримують "космічні" стягнення від ТЦК та як їх оскаржити

Діючі захисники України, включно з добровольцями, масово стикаються з несподіваними штрафами у застосунку "Дія", які перевищують 50 000 гривень. Юристи пояснюють причини таких стягнень та радить обов'язково їх оскаржувати.

Повідомлення у соцмережах свідчать, що ситуація з несподіваними штрафами для військовослужбовців стала масовим явищем. Захисники отримують повідомлення про адміністративні провадження та стягнення коштів, хоча вони перебувають на фронті або проходять службу.

В інтерв'ю виданню Obozrevatel адвокатка ЮК "Мережа права" Алла Отрох підтверджує, що такі звернення від військових не є одиничними: "Накладення штрафів ТЦК на діючих військовослужбовців відбувається доволі часто – захисники дійсно звертаються до юристів з такими запитами. Тобто це не "вкид"".

Розміри штрафів часто вражають своєю величиною. Наприклад, типова сума стягнення може сягати 56 369 гривень. Така "космічна" цифра виникає через комбінацію різних факторів: базовий штраф за неявку за повісткою або несвоєчасне оновлення даних становить від 17 000 до 25 500 гривень, але якщо його не сплатити вчасно, сума подвоюється.

"До штрафу додається виконавчий збір і витрати на виконавче провадження. У підсумку й виходить сума 56 369 грн", – пояснила адвокатка.

Експерт наводить два основні сценарії виникнення таких ситуацій. Перший – при примусовій мобілізації, коли чоловіка затримують, доставляють до ТЦК для оформлення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, але мобілізують того ж дня, не ознайомивши з постановою.

"Тоді вже будучи військовослужбовцем, чоловік отримує сповіщення у Дії про відкриття виконавчого провадження (часто разом із арештом рахунків)", – зазначила Отрох.

Другий сценарій стосується добровольців і пов'язаний з неналежною перевіркою баз даних.

"Наприклад, чоловік почав службу в 24 роки, а до того рахувався у ТЦК як призовник. У 25 років він мав змінити категорію на "військовозобов'язаний", проте не ходив у ТЦК, бо вже служить", – розповіла адвокатка.

Через те, що мобілізація відбувалася через інший ТЦК, "рідний" центр комплектування не перевірив діючий статус і автоматично наклав штраф.

Юристи радить в будь-якому випадку оскаржувати такі рішення. Важливою підставою для оскарження є зміни в законодавстві, які набули чинності 12 березня 2025 року.

"Згідно з якими проходження військової служби особою є обставиною, що виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення", – наголосила адвокатка.

Адвокатка ЮК "Мережа права" Алла Отрох зазначила: "Хоча кожна ситуація є індивідуальною, але ми бачимо, що законодавець вносить зміни, спрямовані на те, щоб військовослужбовці такі штрафи не отримували. І в будь-якому випадку, я б радила оскаржувати такі дії ТЦК та СП".

Проте при оскарженні виникають дві основні проблеми: поновлення строків для оскарження (постанова ТЦК може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту проголошення) та зупинка стягнення за виконавчим провадженням, оскільки для державного виконавця така постанова вже набрала законної сили.

