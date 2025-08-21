"Попередніх не було": ТЦК виписав військовому штраф на понад 50 тисяч гривень (скриншоти)

Про те, що йому нарахували штраф за ухилення від військової служби, військовослужбовець ЗСУ Євген Поспєлов дізнався з застосунку "Дія". У коментарях пишуть, що його випадок — не унікальний.

"Мені нарахували штраф за ухилення від військової служби, наприклад", — написав українець у соцмережі X 20 серпня, прикріпивши скриншот з "Дії".

Як видно на фото, сума штрафу — 56 369 гривень, як стягувач вказаний Деснянський районний ТЦК у Києві. У коментарях запитали, з чим пов’язана така велика сума. Поспєлов відповів, що не знає.

"Буду розбиратися, всі потрібні документи вже на руках. Попередніх штрафів у мене не було", — написав він.

В іншому коментарі військовий уточнив, що довірена особа занесе його документи за адресою ТЦК. Також він розповів, що банківські рахунки через штраф не заблокували.

Виявилось, що такий випадок — не унікальний. Волонтерка опублікувала у коментарях скриншот повідомлення про те, як штраф за ухилення від військової служби отримав військовий, який в той момент перебував в окопі з побратимом.

Поспєлов, очевидно, поставився до ситуації з гумором. Трохи згодом він опублікував власне фото, підписавши його: "У — УХИЛЯНТ". Окрім того, на своїй сторінці в Instagram він пожартував, що хоче працювати стягувачем, "коли виросте".

Публікація Поспєлова в Instagram Фото: Скриншот

