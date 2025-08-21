"Предыдущих не было": ТЦК выписал военному штраф на более 50 тысяч гривен (скриншоты)

О том, что ему насчитали штраф за уклонение от военной службы, военнослужащий ВСУ Евгений Поспелов узнал из приложения "Дія". В комментариях пишут, что его случай — не уникальный.

Related video

"Мне насчитали штраф за уклонение от военной службы, например", — написал украинец в соцсети X 20 августа, прикрепив скриншот из "Дії".

Как видно на фото, сумма штрафа — 56 369 гривен, в качестве взыскателя указан Деснянский районный ТЦК в Киеве. В комментариях спросили, с чем связана такая большая сумма. Поспелов ответил, что не знает.

"Буду разбираться, все нужные документы уже на руках. Предыдущих штрафов у меня не было", — написал он.

В другом комментарии военный уточнил, что доверенное лицо занесет его документы по адресу ТЦК. Также он рассказал, что банковские счета из-за штрафа не заблокировали.

Оказалось, что такой случай — не уникальный. Волонтер опубликовала в комментариях скриншот сообщения о том, как штраф за уклонение от военной службы получил военный, который в тот момент находился в окопе с побратимом.

Поспелов, очевидно, отнесся к ситуации с юмором. Чуть позже он опубликовал собственное фото, подписав его: "У — УХИЛЯНТ". Кроме того, на своей странице в Instagram он пошутил, что хочет работать взыскателем, "когда вырастет".

Публикация Поспелова в Instagram Фото: Скриншот

Напомним, 14 августа Фокус сообщал о конфликте с военными в Лукьяновском районе Киева. Нетрезвый мужчина, который слушал русскую музыку, поглумился над украинским ветераном, показав ему из окна целую ногу.

Ветеран Андрей Сидоренко из Миргорода 20 августа рассказал, как его оскорбила женщина из-за следов тяжелых ранений. Он отметил, что промолчал, хотя мужчине на ее месте ответил бы "коротко, ясно и понятно".