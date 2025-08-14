В Киеве мужчина кричал "Слава России" и издевался над воином, который потерял ногу (видео, фото)

55-летний житель Лукьяновского района слушал российскую музыку, которая громко звучала из его окна. Когда владелица кафе поблизости и посетители-военные подошли сделать замечание, он прибегнул к выкрикам лозунга "Слава России" и насмешкам из боевого ранения.

Владелица кофейни Monstera Coffee Маричка Жук, которая опубликовала видео и фото с места событий в соцсетях, рассказала об инциденте "Украинской правде". Она подошла вместе с посетителями и попросила мужчину выключить музыку. На это житель столицы, который был нетрезв на момент конфликта, отреагировал руганью и нецензурным жестом.

55-летний мужчина выкрикивал украинским военным лозунг "Слава России" и надругался над защитником, который получил ранение на фронте. Киевлянин продемонстрировал из окна ногу, указав, что имеет конечность в отличие от бойца, который сделал ему замечание.

Жук рассказала, что русская музыка звучала из этого дома и раньше. Полиция реагировала и приезжала по адресу, но жители отказывались писать заявления. На этот раз владелица кафе не обращалась к правоохранителям, но они приехали сами, увидев публикации об инциденте в сети.

На скриншоте, опубликованном изданием "Гордон", также говорится о соседке, которая вступилась за русский язык. Военных и владелицу кафе она назвала "переобутыми", после чего начала сбрасывать им на головы окурки.

В столичной полиции сообщили УП, что пообщались с нарушителем и привлекли его к ответственности. Участковые составили протоколы по двум статьям — о мелком хулиганстве и о появлении в общественном месте в пьяном виде.

14 августа Жук подтвердила в соцсетях, что после конфликта приехали полицейские и все оформили.

"Правда, я бы добавила статью за сепаратизм также", — отметила она.

Публикация Марички Жук в Instagram Фото: Скриншот

