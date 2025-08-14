Коронавирус Nimbus: в Украине лабораторно подтвердили первый субвариант "Омикрона"

Это первый случай, зафиксированный в Украине. Nimbus не вызывает более тяжелое течение болезни, его характерный симптом — острая боль в горле.

В августе лабораторно подтвердили субвариант коронавируса "Омикрон" — Nimbus. Это первый случай, зафиксированный в Украине. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Выделить Nimbus (NB.1.8.1) удалось благодаря секвенированию. Это лабораторное исследование, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

"Субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса Stratus (XFG) пока доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрон. Сейчас в Украине подтверждено 38 случаев субварианта коронавируса Stratus и один случай субварианта Nimbus", — говорится в сообщении.

Варианты коронавируса "Нимбус" и "Стратус"

По мировой классификации Всемирной организации здравоохранения, оба субварианта включены в перечень, как требующие мониторинга на уровне стран. Из-за специфических мутаций в белке-шипа субвариантов вирус быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом.

Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

По данным мониторинга, Nimbus не вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущие варианты. Обычно его характерный симптом — острая боль в горле. Остальные симптомы такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Симптомы коронавируса "Нимбус"

Субвариант коронавируса "Stratus" (XFG) в мире обнаружили в конце января 2025 года. По данным мониторинга субвариант тоже не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Характерный симптом "Стратуса" — хриплый голос, охриплость. Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Симптомы коронавируса "Стратус"

Вакцинация остается основным способом защиты во избежание тяжелого течения болезни и осложнений. В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта Omicron коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, которые циркулируют в мире. Ежесезонная вакцинация остается рекомендованной для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Напомним, тем временем в Китае началась новая эпидемия. Вирус чикунгунья обнаружили уже у 8000 человек, его распространяют комары.

Тем временем в Европе распространяется лихорадка Западного Нила. В Италии умерли 10 человек. При этом в Европе случаи заражения зарегистрированы уже в пяти странах.