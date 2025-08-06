Новая эпидемия в Китае: вирус чикунгунья выявили уже у 7000 человек (фото, видео)

Власти Китая уже предпринимают меры, аналогичные тем, которые они принимали во время пандемии COVID-19. Сейчас все зараженные сосредоточены в провинции Гуандун.

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В городе Фошань, наиболее пострадавшем от вируса чикунгунья, больные должны оставаться в больнице на кроватях, защищенных противомоскитными сетками. Врачи выписывают их только после получения отрицательного результата теста или после того, как они не остаются в больнице более одной недели, сообщает ВВС.

Вспышка вируса чикунгунья в городе Фошань

Чикунгунья распространяется через укусы инфицированных комаров. Вирус вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, которая иногда длится годами.

Хотя вспышки лихорадки чикунгунья не являются типичными для Китая, они часто случаются в Южной и Юго-Восточной Азии и некоторых частях Африки.

Помимо Фошаня, по меньшей мере в 12 городах провинции Гуандун зафиксировано почти 3000 случаев заражения.

4 июля Гонконг сообщил о первом случае заболевания — у 12-летнего мальчика появились лихорадка, сыпь и боли в суставах после поездки в Фошань в июле.

Вирус не заразен и распространяется только при укусе комара. Чиновники говорят, что все зарегистрированные случаи пока незначительны, поскольку 95% пациентов выписываются в течение семи дней.

Тем не менее, эти случаи вызвали некоторую панику, поскольку симптомы заболевания очень мучительны.

"Они пугающие. Длительные последствия кажутся очень болезненными", — написал один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

Как Китай борется с вирусом чикунгунья

Власти провинции Гуандун обещают принять "решительные и действенные меры", чтобы остановить распространение болезни.

В провинции Гуандун заболели уже 7000 человек

Они советуют тем, у кого проявляются такие симптомы, как лихорадка, боли в суставах или сыпь, обратиться в ближайшую больницу, чтобы пройти тестирование на вирус.

Также предписывают жителям удалять из своих домов застоявшуюся воду, например, из цветочных горшков, кофемашин или запасных бутылок, и предупреждают, что за невыполнение этого требования им грозит штраф в размере до 10 000 юаней (1400 долларов США).

Они также выпустят гигантских "комаров-слонов", которые смогут уничтожить более мелких насекомых, распространяющих лихорадку чикунгунья, а также целую армию рыб, питающихся комарами.

На прошлой неделе власти Фошаня выпустили в городские озера 5000 рыб, питающихся личинками комаров.

В некоторых районах города даже запускают дроны для обнаружения источников застоявшейся воды.

В Фошане опрыскивают кусты, чтобы избавиться от комаров Фото: Weibo В Фошане опрыскивают кусты, чтобы избавиться от комаров Фото: Weibo

Некоторые соседние города требуют от приезжающих из Фошаня проходить 14-дневный домашний карантин.

Что известно о вирусе чикунгунья

У большинства инфицированных лихорадки чикунгунья проявляются в течение недели.

Помимо лихорадки и боли в суставах, симптомы включают сыпь, головную боль, мышечную боль и опухание суставов.

Больные в китайской больнице Фото: CCTV

В большинстве случаев пациенты чувствуют себя лучше в течение недели. Однако в тяжелых случаях приступы боли в суставах длятся месяцами или даже годами.

В группу риска по развитию более тяжелой формы заболевания входят новорожденные, пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца или диабет.

Лекарства от лихорадки чикунгунья нет, но случаи смерти от нее редки.

Впервые вирус был выявлен в Танзании в 1952 году. Его название происходит от слова на языке маконде, которое означает "то, что сгибается", из-за сильной боли, которую он может вызвать. Позже он распространился в страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучшим способом предотвращения распространения вируса является уменьшение количества стоячей воды, в которой размножаются комары. Но необычайно сильные дожди и высокие температуры в этом году усугубили кризис в Китае.

Напомним, в Гонконге на этой неделе прошел сильнейший ливень за последние 140 лет. И в регионе сохраняется влажная и жаркая погода при которой размножаются комары.

Тем временем в Европе распространяется лихорадка Западного Нила. В Италии умерли 10 человек. При этом в Европе случаи заражения зарегистрированы уже в пяти странах.