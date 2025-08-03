В Европе распространяется смертельная лихорадка Западного Нила: лекарства от вируса нет

В итальянском регионе Лацио от вируса Западного Нила скончалась 93-летняя женщина, что стало уже десятым летальным случаем с начала года в стране. При этом в Европе случаи заражения зарегистрированы уже в пяти странах.

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Число погибших от вируса Западного Нила в Италии выросло до десяти после смерти 93-летней женщины в Институте Спалланцани в Риме, сообщает Euronews.

Как отмечается, это стало четвертым случаем в регионе Лацио. Пациентку сначала госпитализировали в Сан-Паулу, а затем перевели в больницу в Риме. До этого умерл 76-летний мужчина из Салероны, 73-летний мужчина из Маддалони и 86-летний мужчина, поступивший в больницу Санта-Мария-Горетти в Латине.

В своем докладе Итальянский национальный институт здравоохранения сообщил, что в период с 24 по 30 июля было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания людей вирусом Западного Нила. Среди подтвержденных случаев заболевания было зарегистрировано восемь смертей. Уровень летальности нейроинвазивной формы вируса составляет 20% в 2025 году по сравнению с 14% в 2024 году и 20% в 2018 году.

В свою очередь Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обнародовал последние данные по инфекциям, сообщив, что кроме Италии, случаи болезни были зарегистрированы в Греции, Румынии, Болгарии и Франции. При этом наибольшее количество случаев (43) было зарегистрировано в провинции Латина, Италия.

Лихорадка Западного Нила

Геморрагическая лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых, экзантемой.

Симптомы лихорадки Западного Нила

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно, однако у 20% больных развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Могут быть также сыпь на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы — менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи).

Профилактика лихорадки Западного Нила

Для индивидуальной профилактики применяют защитную одежду, сетки на окнах, репелленты. Специфического лечения болезни нет. Вакцина для предотвращения заболевания людей не разработана. При этом инфицированный человек не заразен. На сегодняшний день, отмечают в Центре общественного здоровья, нет документально зарегистрированных случаев передачи этого вируса от человека к человеку. Однако заболевание распространено во многих странах, включая и Украину, поскольку наша страна находится в зоне риска из-за благоприятного климата для распространения комаров.

В 2024 году, как сообщили в Закарпатском центре контроля и профилактики болезней, на территории Украины было зафиксировано 99 случаев лихорадки Западного Нила.

В Сумском ЦКПБ напомнили, что комар Aedes detritus, являющийся распространителем вируса, был обнаружен на территории областного центра в августе 2023 г. Насекомому удалось адаптироваться из мест обитания, где его ареал наиболее распространен.

Самки Aedes detritus, как отмечается, агрессивны и легко приближаются к человеку на природе, даже при активном солнце в дневное время.

Энтомологический мониторинг, проведенный 10 июля по контрольным точкам в г. Сумы выявил, что численность комаров составляет 3 экземпляра за 5 минут, что соответствует среднему суточному пику активности.

Напомним, в прошлом году в Киеве зафиксировали случаи лихорадки Западного Нила.

В сентябре в Хмельницком от лихорадки Западного Нила умерла 60-летняя женщина.