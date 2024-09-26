В Хмельницком от лихорадки Западного Нила умерла 60-летняя женщина: что известно (видео)

По словам заведующей отделением в больнице Елены Маркевич, у пациентки было сопутствующее заболевание и медики оказались бессильны. Это первый летальный случай в регионе в 2024 году.

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В Хмельницком от лихорадки Западного Нила скончалась 60-летняя женщина. Врачи не смогли ее спасти, ведь пациентка обратилась слишком поздно. Об этом рассказала заведующая отделением для лечения взрослых больных с инфекционными поражениями нервной системы Хмельницкой инфекционной больницы Елена Маркевич в комментарии ZAXID.NET.

Это первый случай смерти от заболевания в регионе в 2024-м году. Пенсионерка, которая умерла, слишком поздно обратилась за медицинской помощью, когда лихорадка уже начала прогрессировать и практически ничем нельзя было помочь, рассказали в больнице.

"Когда лихорадка Западного Нила уже привела к менингоэнцефалиту (ред. — воспаление оболочек головного мозга). Это повлекло инсульт, а поскольку пациентка еще имела сопутствующее заболевание — тяжелую сердечную патологию, спасти ее жизнь не удалось", — заявила Елена Маркевич.

Заведующая отделения добавила, что 60-летняя жительница Хмельницкого попала в больницу через неделю после заражения — 13 сентября. Там она пролежала несколько дней и 17 сентября скончалась.

Всего с начала сентября в медицинском заведении находились шестеро больных на лихорадку Западного Нила возрастом от 20 до 70 лет.

"Все пациенты при госпитализации жаловались на резкое повышение температуры тела до 39,9°C, головную боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошноту. Одна женщина умерла, а всех остальных в удовлетворительном состоянии уже выписали домой", — подытожила Елена Маркевич.

Лихорадка Западного Нила: что известно

Лихорадка является вирусным заболеванием, которое чаще всего передается через укусы насекомых. В тяжелых случаях сопровождается: лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой.

Смертность от заболевания от 2 до 14%, хоть вакцины от лихорадки на текущий момент не существует. Ее лечат по симптомам, которые возникают у человека после заражения.

Напомним, 30 августа сообщалось, что в Киеве выявили случаи лихорадки Западного Нила. Вирус лихорадки Западного Нила является опасным заболеванием и может вызвать энцефалит. Переносчиками заболевания считаются птицы и комары. Троих пациентов не удалось спасти.