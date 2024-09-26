У Хмельницькому від гарячки Західного Нілу померла 60-річна жінка: що відомо (відео)

За словами завідувачки відділення в лікарні Олени Маркевич, у пацієнтки було супутнє захворювання і медики виявилися безсилими. Це перший летальний випадок у регіоні 2024 року.

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У Хмельницькому від гарячки Західного Нілу померла 60-річна жінка. Лікарі не змогли її врятувати, адже пацієнтка звернулася надто пізно. Про це розповіла завідувачка відділення для лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич у коментарі ZAXID.NET.

Це перший випадок смерті від захворювання в регіоні у 2024-му році. Пенсіонерка, яка померла, надто пізно звернулася по медичну допомогу, коли гарячка вже почала прогресувати і практично нічим не можна було допомогти, розповіли в лікарні.

"Коли гарячка Західного Нілу вже призвела до менінгоенцефаліту (ред. — запалення оболонок головного мозку). Це спричинило інсульт, а оскільки пацієнтка ще мала супутнє захворювання — важку серцеву патологію, врятувати її життя не вдалося", — заявила Олена Маркевич.

Завідувачка відділення додала, що 60-річна мешканка Хмельницького потрапила до лікарні через тиждень після зараження — 13 вересня. Там вона пролежала кілька днів і 17 вересня померла.

Загалом від початку вересня в медичному закладі перебували шестеро хворих на гарячку Західного Нілу віком від 20 до 70 років.

"Усі пацієнти під час госпіталізації скаржилися на різке підвищення температури тіла до 39,9°C, головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. Одна жінка померла, а всіх інших у задовільному стані вже виписали додому", — підсумувала Олена Маркевич.

Гарячка Західного Нілу: що відомо

Гарячка є вірусним захворюванням, яке найчастіше передається через укуси комах. У важких випадках супроводжується: гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою.

Смертність від захворювання від 2 до 14%, хоч вакцини від гарячки на поточний момент не існує. Її лікують за симптомами, які виникають у людини після зараження.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що в Києві виявили випадки гарячки Західного Нілу. Вірус гарячки Західного Нілу є небезпечним захворюванням і може викликати енцефаліт. Переносниками захворювання вважаються птахи та комарі. Трьох пацієнтів не вдалося врятувати.