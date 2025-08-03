У Європі поширюється смертельна лихоманка Західного Нілу: ліків від вірусу немає

В італійському регіоні Лаціо від вірусу Західного Нілу померла 93-річна жінка, що стало вже десятим летальним випадком від початку року в країні. При цьому в Європі випадки зараження зареєстровано вже в п'яти країнах.

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Кількість загиблих від вірусу Західного Нілу в Італії зросла до десяти після смерті 93-річної жінки в Інституті Спалланцані в Римі, повідомляє Euronews.

Як зазначається, це стало четвертим випадком у регіоні Лаціо. Пацієнтку спочатку госпіталізували в Сан-Паулу, а потім перевели в лікарню в Римі. До цього помер 76-річний чоловік із Салерони, 73-річний чоловік із Маддалоні та 86-річний чоловік, який потрапив у лікарню Санта-Марія-Горетті в Латині.

У своїй доповіді Італійський національний інститут охорони здоров'я повідомив, що в період з 24 до 30 липня було зареєстровано 57 нових випадків захворювання людей на вірус Західного Нілу. Серед підтверджених випадків захворювання було зареєстровано вісім смертей. Рівень летальності нейроінвазивної форми вірусу становить 20% у 2025 році порівняно з 14% у 2024 році та 20% у 2018 році.

Своєю чергою Європейський центр профілактики та контролю захворювань оприлюднив останні дані щодо інфекцій, повідомивши, що, окрім Італії, випадки хвороби були зареєстровані в Греції, Румунії, Болгарії та Франції. При цьому найбільшу кількість випадків (43) було зареєстровано в провінції Латина, Італія.

Лихоманка Західного Нілу

Геморагічна лихоманка Західного Нілу — це небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. У важких випадках супроводжується лихоманкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових, екзантемою.

Симптоми лихоманки Західного Нілу

У більшості людей інфекція протікає безсимптомно, проте у 20% хворих розвивається грипоподібне захворювання, що характеризується різким підвищенням температури, головним болем, болем у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою та діареєю. Можуть бути також висип на тілі, збільшення печінки та селезінки, ураження нервової системи — менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку (розлади свідомості, парези, паралічі).

Профілактика лихоманки Західного Нілу

Для індивідуальної профілактики застосовують захисний одяг, сітки на вікнах, репеленти. Специфічного лікування хвороби немає. Вакцини для запобігання захворюванню людей не розроблено. При цьому інфікована людина не заразна. На сьогодні, зазначають у Центрі громадського здоров'я, немає документально зареєстрованих випадків передачі цього вірусу від людини до людини. Однак захворювання поширене в багатьох країнах, включно з Україною, оскільки наша країна перебуває в зоні ризику через сприятливий клімат для поширення комарів.

У 2024 році, як повідомили в Закарпатському центрі контролю та профілактики хвороб, на території України було зафіксовано 99 випадків лихоманки Західного Нілу.

У Сумській ЦКПБ нагадали, що комара Aedes detritus, який є розповсюджувачем вірусу, було виявлено на території обласного центру в серпні 2023 р. Комасі вдалося адаптуватися з місць проживання, де її ареал найпоширеніший.

Самки Aedes detritus, як зазначається, агресивні й легко наближаються до людини на природі, навіть за активного сонця в денний час.

Ентомологічний моніторинг, проведений 10 липня по контрольних точках у м. Суми виявив, що чисельність комарів становить 3 екземпляри за 5 хвилин, що відповідає середньому добовому піку активності.

Нагадаємо, торік у Києві зафіксували випадки лихоманки Західного Нілу.

У вересні в Хмельницькому від лихоманки Західного Нілу померла 60-річна жінка.