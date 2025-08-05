Погодный апокалипсис: Гонконг накрыл самый сильный за последние 140 лет "черный" ливень (видео)

Во вторник в Гонконге прошли рекордные ливни, спровоцированные глобальным потеплением. Заливало также высокотехнологичные города, расположенных в районе дельты Жемчужной реки на юге Китая, что привело к нарушению работы больниц и закрытию школ по всему азиатскому финансовому центру.

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По данным метеослужбы города, к 14:00 5 августа в Гонконге выпало более 350 мм осадков. Это самое большое суточное количество осадков в августе с 1884 года, пишет Reuters.

В Гонконге прошел сильнейший ливень за 140 лет

На видеозаписи видно, как потоки воды низвергаются с крутых склонов холмов бывшей британской колонии, превращаясь в бурлящие потоки, стремительно спускаясь по многочисленным лестницам, которые соединяют разные районы Гонконга. Из-за потопа метеорологическое бюро продлило действие самого высокого уровня штормового предупреждения "черный" на несколько часов.

Уровень воды поднялся до щиколотки возле крупнейшей больницы Гонконга, а власти объявили о закрытии клиник по всему городу из-за ливня.

Экстремальные ливни и катастрофические наводнения, которые метеорологи связывают с изменением климата, создают все большие проблемы для властей материкового Китая, унося жизни людей, вынуждая тысячи людей покинуть свои дома и грозя экономическими потерями на миллиарды долларов.

Штормы последовали за смертоносными внезапными наводнениями на юге Китая в минувшие выходные, в результате которых в провинции Гуандун погибло пять человек. Была начата масштабная поисковая операция с участием более 1300 спасателей.

По данным государственной телерадиокомпании Китая CCTV, по состоянию на утро вторника уровень воды в четырех реках провинции поднялся до такой степени, что возник риск выхода из берегов.

В Гонконге прошел "черный" ливень

Китай страдает от сильнейших, чем обычно, ливней, вызванных задержкой восточноазиатского муссона на севере и юге страны, что привело к атмосферному хаосу, длящемуся уже несколько недель с начала июля. В понедельник торнадо обрушился на северный регион Внутренняя Монголия, а во вторник официальные лица в Пекине заявили о готовности к новым наводнениям.

На юге страны "черное" штормовое предупреждение в Гонконге было объявлено уже в четвертый раз за восемь дней, побив рекорд по частоте выпуска самого высокого в городе штормового предупреждения за один год.

Гонконг, провинция Гуандун и Макао, составляют основу флагманской инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по Большому заливу, направленной на объединение финансовой мощи Гонконга с производственной и технологической мощью Гуандуна. Но погода явно внесла коррективы в этот грандиозный план.

5 августа аэропорты региона сообщили об отмене рейсов и также движение было приостановлено по мосту Гонконг-Чжухай-Макао — флагманском инфраструктурном проекте Коммунистической партии Китая.

Гонконгская фондовая биржа осталась открытой, изменив свою политику продолжения торгов при любой погоде в конце прошлого года, однако судебные органы объявили, что суды, трибуналы и регистрационные офисы будут закрыты по меньшей мере в течение двух часов после отмены предупреждения о "черном" ливне.

В Гонконге обычно выпадает в среднем 2200 мм осадков в год, более половины из которых обычно выпадает с июня по август.

Напомним, от разрушительных наводнений уже пострадала Индия. Там селевой поток снес целую деревню.

А масштабное землетрясение на Камчатке спровоцировало извержение вулкана, который спал 600 лет.