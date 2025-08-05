Погодний апокаліпсис: Гонконг накрила найсильніша за останні 140 років "чорна" злива (відео)

У вівторок у Гонконзі пройшли рекордні зливи, спровоковані глобальним потеплінням. Заливало також високотехнологічні міста, розташовані в районі дельти Перлової річки на півдні Китаю, що призвело до порушення роботи лікарень і закриття шкіл по всьому азіатському фінансовому центру.

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За даними метеослужби міста, до 14:00 5 серпня в Гонконзі випало понад 350 мм опадів. Це найбільша добова кількість опадів у серпні з 1884 року, пише Reuters.

У Гонконзі пройшла найсильніша злива за 140 років

На відеозаписі видно, як потоки води падають із крутих схилів пагорбів колишньої британської колонії, перетворюючись на бурхливі потоки, стрімко спускаючись численними сходами, які з'єднують різні райони Гонконгу. Через потоп метеорологічне бюро продовжило дію найвищого рівня штормового попередження "чорний" на кілька годин.

Рівень води піднявся до щиколотки біля найбільшої лікарні Гонконгу, а влада оголосила про закриття клінік по всьому місту через зливу.

Екстремальні зливи та катастрофічні повені, які метеорологи пов'язують зі зміною клімату, створюють дедалі більші проблеми для влади материкового Китаю, забираючи життя людей, змушуючи тисячі людей покинути свої домівки і загрожуючи економічними втратами на мільярди доларів.

Шторми пішли за смертоносними раптовими повенями на півдні Китаю минулими вихідними, внаслідок яких у провінції Гуандун загинули п'ятеро людей. Було розпочато масштабну пошукову операцію за участю понад 1300 рятувальників.

За даними державної телерадіокомпанії Китаю CCTV, станом на ранок вівторка рівень води в чотирьох річках провінції піднявся до такої міри, що виник ризик виходу з берегів.

У Гонконзі пройшла "чорна" злива

Китай потерпає від найсильніших, ніж зазвичай, злив, викликаних затримкою східноазіатського мусону на півночі та півдні країни, що призвело до атмосферного хаосу, який триває вже кілька тижнів від початку липня. У понеділок торнадо обрушився на північний регіон Внутрішня Монголія, а у вівторок офіційні особи в Пекіні заявили про готовність до нових повеней.

На півдні країни "чорне" штормове попередження в Гонконзі було оголошено вже вчетверте за вісім днів, побивши рекорд за частотою випуску найвищого в місті штормового попередження за один рік.

Гонконг, провінція Гуандун і Макао становлять основу флагманської ініціативи голови КНР Сі Цзіньпіна щодо Великої затоки, спрямованої на об'єднання фінансової потужності Гонконгу з виробничою і технологічною потужністю Гуандуна. Але погода явно внесла корективи в цей грандіозний план.

5 серпня аеропорти регіону повідомили про скасування рейсів, а також рух було призупинено мостом Гонконг-Чжухай-Макао — флагманським інфраструктурним проєктом Комуністичної партії Китаю.

Гонконгська фондова біржа залишилася відкритою, змінивши свою політику продовження торгів за будь-якої погоди наприкінці минулого року, проте судові органи оголосили, що суди, трибунали та реєстраційні офіси будуть зачиненими щонайменше протягом двох годин після скасування попередження про "чорну" зливу.

У Гонконзі зазвичай випадає в середньому 2200 мм опадів на рік, більше половини з яких зазвичай випадає з червня по серпень.

Нагадаємо, від руйнівних повеней уже постраждала Індія. Там селевий потік зніс ціле село.

А масштабний землетрус на Камчатці спровокував виверження вулкана, який спав 600 років.