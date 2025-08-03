"Вперше в історії": на Камчатці сталось виверження вулкана, який "спав" 600 років (відео)

Попелястий викид сягнув висоти у 6 кілометрів. Раптове виверження пов’язують з нещодавнім сильним землетрусом, після якого зафіксували значне підвищення активності вулканів.

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Виверження вулкана Крашеніннікова почалося ввечері 2 серпня. Як передали у ТАСС, фіксували викиди попелу на висоту до 3-4 кілометрів над рівнем моря.

"Це перше в історії [спостережень] виверження цього вулкана", — заявили у Камчатській групі реагування на вулканічні виверження (KVERT).

Російське МНС присвоїло вулкану помаранчевий код авіаційної небезпеки. У міністерстві повідомили, що шлейф поширився на захід від вулкана в бік Тихого океану.

Фото вулкана Крашеніннікова з висоти Фото: РИА Новости

"На шляху поширення попелового шлейфу населені пункти відсутні. Випадання попелу в населених пунктах не зареєстровано. Зареєстрованих туристичних груп у районі вулкана немає", — запевнила пресслужба.

Керівниця KVERT Ольга Гіріна повідомила "РИА Новости", що виверження вулкана Крашеніннікова сталося вперше за 600 років. З її слів, на схилі зафіксували тріщину та формування лавового купола, яке супроводжується потужною парогазовою активністю. Над північним кратером стоїть потужна попелова колона, шлейф від якої простягається на схід.

Гіріна припустила, що виверження може бути пов’язане з тим, що 30 липня поблизу берегів Камчатки стався найпотужніший землетрус за весь період спостережень — магнітудою у 8,8 бала. Висота вулкана Крашеніннікова — 1856 метрів.

Вулкан Крашеніннікова "спав" з 1400 року Фото: ТАСС

Директор Інституту вулканології та сейсмології Олексій Озеров підтвердив "РИА Новости", що виверження безпосередньо пов’язане з землетрусом. Вулкан Крашеніннікова "мовчав" з 1400 року.

"Спостерігається прямий зв'язок між потужним землетрусом, що стався на Камчатці 30 липня, та активізацією вулканів", — зазначив науковець.

З його слів, практично одночасно із землетрусом 30 липня значно підвищилася активність вулканів. Він активізував магматичні осередки, "накачавши" в них додаткову енергію.

Фото виверження вулкана Крашеніннікова Фото: ТАСС

Як встановив інститут, першим активізувався вулкан Авачинський, де сталися парогазові викиди з невеликою кількістю попелу до 300 метрів. Наступним був вулкан Ключевський, там утворилася попеляста колона висотою до 6 кілометрів і почалося сходження розпеченої лави. Після цього сталося виверження вулкана Крашеніннікова, яке почалося з вершинного кратера.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук інформував, що під час землетрусу на Камчатці зазнала пошкоджень база російських атомних підводних човнів.

На вихідних 2-3 серпня Австралію накрила сніжна буря, якої там не бачили десятиліттями. 26-річну жінку змило водою, її шукають екстрені служби. Люди опинились в ізоляції без світла.