"Впервые в истории": на Камчатке произошло извержение вулкана, который "спал" 600 лет (видео)

Пепельный выброс достиг высоты в 6 километров. Внезапное извержение связывают с недавним сильным землетрясением, после которого зафиксировали значительное повышение активности вулканов.

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Извержение вулкана Крашенинникова началось вечером 2 августа. Как передали в ТАСС, фиксировали выбросы пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря.

"Это первое в истории [наблюдений] извержение этого вулкана", — заявили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Российское МЧС присвоило вулкану оранжевый код авиационной опасности. В министерстве сообщили, что шлейф распространился на запад от вулкана в сторону Тихого океана.

Фото вулкана Крашенинникова с высоты Фото: РИА Новости

"На пути распространения пепельного шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", — заверила пресс-служба.

Руководитель KVERT Ольга Гирина сообщила "РИА Новости", что извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет. По ее словам, на склоне зафиксировали трещину и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепельная колонна, шлейф от которой простирается на восток.

Гирина предположила, что извержение может быть связано с тем, что 30 июля вблизи берегов Камчатки произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений — магнитудой в 8,8 балла. Высота вулкана Крашенинникова — 1856 метров.

Вулкан Крашенинникова "спал" с 1400 года Фото: ТАСС

Директор Института вулканологии и сейсмологии Алексей Озеров подтвердил "РИА Новости", что извержение напрямую связано с землетрясением. Вулкан Крашенинникова "молчал" с 1400 года.

"Наблюдается прямая связь между мощным землетрясением, произошедшим на Камчатке 30 июля, и активизацией вулканов", — отметил ученый.

По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов. Он активизировал магматические очаги, "накачав" в них дополнительную энергию.

Фото извержения вулкана Крашенинникова Фото: ТАСС

Как установил институт, первым активизировался вулкан Авачинский, где произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров. Следующим был вулкан Ключевский, там образовалась пепельная колонна высотой до 6 километров и начался сход раскаленной лавы. После этого произошло извержение вулкана Крашенинникова, которое началось с вершинного кратера.

Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук информировал, что во время землетрясения на Камчатке получила повреждения база российских атомных подводных лодок.

На выходных 2-3 августа Австралию накрыла снежная буря, которой там не видели десятилетиями. 26-летнюю женщину смыло водой, ее ищут экстренные службы. Люди оказались в изоляции без света.