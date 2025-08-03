Австралию накрыла самая сильная снежная буря за десятилетия: 26-летнюю женщину смыло водой (видео)

На выходных восток Австралии пострадал от непогоды, в регионе выпал самый толстый за годы слой снега и возникла угроза наводнений. Тысячи домов остались без света, а транспорт застрял.

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В субботу к северу от штата Новый Южный Уэльс выпало 40 сантиметров снега — это самое большое количество с середины 1980-х годов. В соседнем штате Квинсленд выпал снег впервые за последние 10 лет. Об этом 3 августа сообщили в Reuters.

Отмечается, что изменение климата сделало погоду в Австралии более изменчивой в последние годы, но подобные бури фиксировали лишь несколько раз за всю историю. Снег не только выпал в необычно большом количестве, но и широко распространился, покрыв достаточно большую часть северных плоскогорий.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отреагировала на более 1 455 инцидентов. Более 100 автомобилей оказались в "снежном плену". Буря повредила здания и вызвала серьезные предупреждения о наводнениях. Десятки домов остались без света на ночь в непогоду.

В субботу вечером в паводковой воде застряла машина, и пассажирку в возрасте примерно 20 лет унесло в неизвестном направлении. Ее поиски продолжаются. В ABC News уточнили, что пропала 26-летняя гражданка Китая, которая находилась в Австралии по рабочей визе. Она ночью ехала в легковом авто по дамбе, когда машину снесло паводками. За рулем была 27-летняя китаянка, которой удалось вылезти из воды на набережную вместе со своей собакой.

В полиции рассказали, что иностранки были напуганы угрозой наводнения и возвращались в Сидней, где проживают. С родственниками пропавшей связались, экстренные службы делают все возможное, чтобы ее найти. В том же месте спасли 40-летнего мужчину, который оказался из-за потока воды в ловушке и цеплялся за дерево.

Часть Австралии завалило снегом Фото:

В MSN передали, что ожидается смена снега на морось до понедельника. Чрезвычайники считают, что большая часть воды быстро стечет, однако некоторые местные могут оказаться в изоляции на некоторое время. Жителей регионов, которые накрыла непогода, просят не выезжать без специальных цепей на колесах.

Средне северное побережье было разбито осадками и ветром, более 27,5 тысяч домов остаются без электроэнергии. Энергетики проводят ремонтные работы там, где это безопасно, но непогода приводит к задержкам. Всего было подтверждено, что света из-за бури были лишены более 32 тысяч домов.

В ABC сообщили, что на Новый Южный Уэльс обрушились снег, ветер и дождь.

Снежная буря вызвала закрытие бизнеса и проблемы с транспортом Фото:

"Я прожила здесь всю свою жизнь и никогда раньше не видела такой погоды. Мы видели несколько диких штормов в течение многих лет, но ничего подобного никогда", — заявила местная жительница Амелия Кой, которая видела, как в результате непогоды был полностью разрушен дом ее соседей.

Австралийка Тесс Дейси вспомнила большой снегопад в 1984 году, но, по ее словам, эти выходные превзошли ту бурю.

"Мы думали, что в субботу днем было очень красиво, но теперь мы без электричества, как и большая часть Новой Англии... Наши солнечные панели покрыты 10-сантиметровым снегом, а наша батарея разрядилась", — поделилась она.

Фермеры внимательно следят за тем, как поднимается уровень воды, опасаясь за урожай. Большое наводнение может нанести серьезный ущерб и повлечь значительные расходы. Также местные обеспокоены из-за скота и местной инфраструктуры — часть предприятий закрылась из-за обесточивания и нехватки работников, которые не могут добраться на работу.

Напомним, в Daily Mail сообщили о ДТП в США, из-за которого разлетелись по дороге более 450 килограммам замороженных хот-догов. Ими был загружен прицеп фуры, которая столкнулась с легковой машиной.

31 июля в Саудовской Аравии внезапно обвалился аттракцион "360 градусов". Обломки с большой скоростью ударили людей, который в тот момент сидели в креслах, пострадали по меньшей мере 23 человека.