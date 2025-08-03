Хот-доги атакуют шоссе: в США фура рассыпала тонны мяса, есть пострадавшие (видео)

Транспортное происшествие в штате Пенсильвания превратило автодорогу в настоящую мясную ловушку. Из-за аварии фуры, перевозившей замороженные сосиски, дорожное покрытие покрыли сотни килограммов хот-догов. Пострадали четыре человека.

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Как сообщает Daily Mail, вблизи городка Шрусбери произошло ДТП с участием грузовика с прицепом и легкового авто. Инцидент вызвал хаос на межштатной автомагистрали I-83.

По данным добровольной пожарной роты Шрусбери, прицеп фуры, нагруженной более 450 килограммами замороженных хот-догов, разорвало при столкновении с бетонным разделителем. Мясная продукция разлетелась по всей дороге. В результате аварии травмы получили четыре человека, которых доставили в больницу города Йорк. По предварительным сообщениям полиции, их состояние не критическое.

Очевидцы рассказывают, что слышали серию громких взрывов. Владелец бизнеса возле места происшествия отметил в комментарии: "Сначала подумали, что лопнула шина. Но потом поняли, что произошло что-то более серьезное".

Шоссе на некоторое время стало непригодным для движения: водители осторожно маневрировали между сотнями разбросанных сосисок, переезжая их. Уборщики часами очищали дорогу с помощью погрузчиков и самосвалов.

Руководитель пожарной службы Шрусбери Брэд Доберман рассказал NBC News, что причиной аварии могла быть техническая неисправность. "Как только фура высвободила груз, дорога стала чрезвычайно скользкой. Хот-доги оказались опаснее, чем кажется", — сказал он.

Кроме мясного беспорядка, были повреждены 12 бетонных барьеров, и теперь их состояние оценивают представители транспортного департамента штата.

Инцидент не остался без внимания соцсетей. Пользователи шутят, называя это "мясным апокалипсисом" или "самой вкусной аварией года". Кто-то написал: "Водитель просто хотел добавить кетчупа", а другой посоветовал привлечь собак из приюта для уборки "за 30 минут".

Дорогу полностью не перекрывали, но частичное блокирование вызвало серьезные пробки до второй половины дня.

Как подытожил Доберман: "Это точно одна из самых удивительных ситуаций, с которой мы сталкивались".

Полиция штата Пенсильвания продолжает расследование причин аварии. Никаких обвинений пока что не предъявлено.

Как сообщал Фокус, в конце июня полиция перекрыла одну из дорог в США из-за обычной зубной пасты.

В Индии грузовик с ценным товаром перевернулся в центре города.