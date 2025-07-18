В Индии грузовик с ценным товаром перевернулся в центре города: что произошло дальше (видео)

В индийском городе Дехрадун в центре города перевернулся грузовик, который перевозил спелые плоды манго. После ДТП местные начали активно собирать рассыпанные плоды, что вызвало резко негативную реакцию среди пользователей Интернета.

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К счастью, в аварии никто не пострадал, но десятки местных начали с корзинами, сумками и мешками собирать рассыпанные фрукты, сообщает NDTV.

Ролик с действиями местных активно распространился среди индийских пользователей в X, набрав 38 тысяч просмотров и сотни комментариев. На видео можно увидеть, как после того, как грузовик с плодами манго перевернулся вблизи моста Риспана, люди суетятся, хватают манго горстями, а некоторые даже выносили плоды целыми ящиками.

К этому приобщались не только свидетели происшествий, но и случайные прохожие. Информации от правоохранителей о начале расследования инцидента и массовой кражи не поступало на момент публикации материала.

В то же время журналисты пишут, что недавно в Индии произошла похожая история с опрокинутым грузовиком с манго. Тогда в округе Аннамайя (штат Андхра-Прадеш) произошло серьезное ДТП, в котором погибли 9 работников и еще 10 были ранены.

Трагедия произошла на дамбе озера, когда грузовик перевернулся, и те, кто сидел сверху груза, были раздавлены фруктами. Водитель выжил и рассказал, что пытался избежать столкновения с едущим навстречу автомобилем, из-за чего потерял управление.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, индусы не стеснялись критиковать своих земляков. Они назвали поведение людей "аморальным, циничным и позором для общества".

Больше всего пользователи поддержали следующие сообщения:

"Вот вам пример индийской общественной культуры — грузовик перевернулся, а все бросились грабить манго";

"Никто не помогает в беде — наоборот, ищут выгоду";

"Это социальная деградация — отсутствие базового образования, морали и здравого смысла";

"Это воровство! Все должны отвечать перед законом!".

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