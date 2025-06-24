Серийный вор: мужчина грабил библиотеки ради Nintendo Switch

45-летний Джамал Рид-Обафуми, житель города Окленд в Северной Калифорнии, был арестован по подозрению в краже игр Nintendo Switch на сумму около $10 000 из нескольких библиотек.

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По информации ресурса Nintendo Everything, в поле зрения подозреваемого оказались как минимум семь библиотек округа Марин.

Ограбления происходили в период с апреля по июнь этого года.

После ареста Рида-Обафуми поместили в тюрьму округа Марин. Ему предъявлено 12 обвинений в совершении тяжких преступлений, включая несколько случаев кражи со взломом и совершение тяжкого преступления во время освобождения под залог.

"Наши библиотеки являются опорой общества и должны быть защищены, чтобы все могли ими пользоваться!" – заявил шериф округа Марин.

В кратком отчете полиции не раскрываются подробности планов относительно украденных игр. Следователи не исключают, что Рид-Обафуми намеревался перепродать их и заработать на этом. Точное количество украденных игр не разглашается, но оценка в $10 000 предполагает значительную сумму. Поскольку игры Switch обычно стоят от $40 до $60, это может означать, что было украдено более 150 игр.

Правоохранители не уточнили, удалось ли им изъять украденное.

Хотя библиотеки не являются первым местом, где большинство геймеров ищут новые релизы, многие филиалы теперь предлагают тщательно подобранный выбор видеоигр, чтобы привлечь молодых посетителей.

В начале июня компания Nintendo сообщила о начале мировых продаж Switch 2. Новая гибридная игровая консоль обещает стать одним из самых желанных устройств 2025 года и последующих лет, постепенно полностью заменив первое поколение.

Выпуск Switch 2 только усиливает библиотеки как главную цель, поскольку консоли демонстрируют огромный рост популярности. Однако не библиотеками едиными. На прошлой неделе из фуры в Техасе было украдено более 2800 консолей Switch 2 на сумму свыше $1,4 млн. Товар ехал в магазин GameStop в Грейпвайне.

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