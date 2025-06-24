Серійний злодій: чоловік грабував бібліотеки заради Nintendo Switch

45-річного Джамала Рід-Обафумі, жителя міста Окленд у Північній Каліфорнії, було заарештовано за підозрою в крадіжці ігор Nintendo Switch на суму приблизно $10 000 із кількох бібліотек.

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За інформацією ресурсу Nintendo Everything, у полі зору підозрюваного опинилися щонайменше сім бібліотек округу Марін.

Пограбування відбувалися в період з квітня по червень цього року.

Після арешту Ріда-Обафумі помістили у в'язницю округу Марін. Йому висунуто 12 обвинувачень у скоєнні тяжких злочинів, включно з кількома випадками крадіжки зі зломом і вчиненням тяжкого злочину під час звільнення під заставу.

"Наші бібліотеки є опорою суспільства і мають бути захищені, щоб усі могли ними користуватися!" — заявив шериф округу Марін.

У короткому звіті поліції не розкриваються подробиці планів щодо вкрадених ігор. Слідчі не виключають, що Рід-Обафумі мав намір перепродати їх і заробити на цьому. Точна кількість вкрадених ігор не розголошується, але оцінка в $10 000 передбачає значну суму. Оскільки ігри Switch зазвичай коштують від $40 до $60, це може означати, що було вкрадено понад 150 ігор.

Правоохоронці не уточнили, чи вдалося їм вилучити вкрадене.

Хоча бібліотеки не є першим місцем, де більшість геймерів шукають нові релізи, багато філій тепер пропонують ретельно підібраний вибір відеоігор, щоб привабити молодих відвідувачів.

На початку червня компанія Nintendo повідомила про початок світових продажів Switch 2. Нова гібридна ігрова консоль обіцяє стати одним із найбажаніших пристроїв 2025 року і наступних років, поступово повністю замінивши перше покоління.

Випуск Switch 2 тільки підсилює бібліотеки як головну мету, оскільки консолі демонструють величезне зростання популярності. Однак не бібліотеками єдиними. Минулого тижня з фури в Техасі було викрадено понад 2800 консолей Switch 2 на суму понад $1,4 млн. Товар їхав у магазин GameStop у Грейпвайні.

Раніше Фокус писав, що стару ігрову консоль Nintendo DS перетворили на крихітний комп'ютер. Ми також розповідали про Масаюкі Уемуру, творця консолей Nintendo.