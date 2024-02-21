Стару ігрову консоль Nintendo DS перетворили на крихітний комп'ютер: як це вдалося (відео)

Модернізувавати пристрій може будь-хто, якщо скористається інструкцією. На ньому можна буде малювати та навіть грати, адже нижній сенсорний екран перетворюється на клавіатуру та трекпад.

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YouTube-блогер Майкл MJD опублікував відео, у якому пояснює, як запустити операційну систему для комп’ютерів Apple macOS на портативній ігровій консолі Nintendo DS 2004 року випуску. Про це пише сайт Techradar.

Ютубер Майкл MJD спеціалізується на ретро-технологіях та часто знімає відео про старі комп’ютери та ігрових приставках з використанням на них сучасного програмне забезпечення. Нещодавно він опублікував відео з інструкцією як встановити macOS на Nintendo DS. Потрібно виконати кілька кроків, і можна буде навіть працювати у деяких програмах, наприклад, MacPaint. Або навіть пограти у вбудовані ігри.

Гра на Nintendo DS з macOS Фото: Скриншот

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Потрібна буде консоль Nintendo DS, SD-карта, емулятор Macintosh Plus та програму Mini vMac DS. Після завантаження файлів Mini vMac DS треба буде помістити їх на SD-карту та встановити macOS 6.0.8, оскільки новіші версії не запускаються. Потім треба вставити SD-карту у Nintendo DS та дочекатися завантаження macOS.

Робота програм на Nintendo DS с macOS Фото: Скриншот

У відео можна побачити, що нижній екран Nintendo DS використовується як клавіатура та трекпад після завантаження macOS. Майкл використовує стилус для друку на клавіатурі та переміщення миші на верхньому екрані.

Якщо натиснути кнопку "Пуск" на DS, консоль перемкнеться між використанням сенсорного екрана та використанням D-pad для керування мишею та вибору програм, доступних в операційній системі.

Послідовність дій може бути трохи складною для новачка, а керування на перший погляд здається дещо незручним, одна у фіналі експерименту Nintendo DS стає маленьким робочим комп’ютером, на якому за бажання можна виконувати програми та повноцінно ним керувати. На відміну від багатьох подібних експериментів зі старим "залізом" та операційними системами, це може зробити кожен, в кого знайдеться картка пам’яті та Nintendo DS.

На більш сучасних гаджетах можна побачити й не такі дива. У грудні минулого року iPhone сфотографував жінку одночасно у трьох різних позах. У Apple пояснили, що iPhone робить серію зображень дуже швидко, навіть якщо це не панорамна і не серійне знімання. На думку співробітників, британка рухала руками, коли камера робила серію зображень зліва направо, і тому одна фотографія зафіксувала її в різних позах.