Помер творець консолей Nintendo та гігант ігрової індустрії: що відомо про Масаюкі Уемурі

Завдяки інженеру з'явилися Super Mario, Duck Hunt, Final Fantasy й інші популярні відеоігри.

6 грудня помер головний автор консолей Nintendo Масаюкі Уемура. Про це в четвер повідомило видання Kyodo News, посилаючись на Університет Ріцумейкан, де працював інженер.

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Про смерть японського розробника стало відомо лише на четвертий день, джерела досі не розголошують причину. Масаюкі Уемура пішов із життя на 79-му році життя.

Чим відомий Масаюкі Уемура

Закінчивши Технологічний інститут Тіба в Нарасіно, Японія, він у 1971 році влаштувався інженером у компанію Nintendo, яка тоді займалася продажем настільних і відеоігор, а також ігрових автоматів. У 1981 році Масаюкі почав працювати над домашньою ігровою консоллю Family Computer (сімейний комп'ютер) або скорочено Famicom, а також над випуском ігор до них у вигляді картриджів. Серед іншого він допоміг зробити світлову зброю для стрілецьких ігор, таких як Duck Hunt.

Перша 8-бітна модель під назвою Nintendo Entertainment System (NES) вийшла на ринок у 1983 році, а в 1990-му з'явилася на світ 16-бітна Super Nintendo Entertainment System (SNES). Ці дві консолі стали одними з найпопулярніших у світовій історії, сумарно компанія продала понад 100 млн таких пристроїв.

Famicom зробив Nintendo однією з найбільших компаній в ігровій індустрії. Вона створила всесвітньо відомі хіти, такі як Super Mario, Duck Hunt, Donkey Kong, Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden, The Legend of Zelda. Сам Уемура став продюсером для кількох ігрових проєктів, враховуючи Ice Climber, Clu Clu Land і спортивні симулятори: Soccer, Baseball і Golf. Він також брав участь у розробці дискових консолей Famicom Disk System і Super Famicom Satellaview (ексклюзив для Японії), а також легендарної NES Zapper.

[ + – ] Ігрова консоль Nintendo

Масаюкі Уемура пішов із Nintendo в 2004 році, хоча й залишився її консультантом. Інженер зайнявся викладацькою кар'єрою в університеті Рітсумейкан у Кіото, де в 2011 році створив центр досліджень відеоігор. Він також був запрошеним професором у Коледжі імідж-мистецтв і наук при університеті.

Раніше помер автор Adobe та автор формату PDF Чарльз Гешке. На момент смерті розробнику був 81 рік. На згадку про Чарльза Гешка компанія розмістила його коротку біографію.