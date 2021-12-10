Умер создатель консолей Nintendo и гигант игровой индустрии: что известно о Масаюки Уэмуре

Благодаря инженеру на свет появились Super Mario, Duck Hunt, Final Fantasy и другие популярные видеоигры.

6 декабря умер главный создатель консолей Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом в четверг сообщило издание Kyodo News, ссылаясь на Университет Рицумейкан, где работал инженер.

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О смерти японского разработчика стало известно только на четвертый день, источники до сих пор не разглашают причину. Масаюки Уэмура ушел из жизни на 79-м году жизни.

Чем известен Масаюки Уэмура

Окончив Технологический институт Тиба в Нарасино, Япония, он в 1971 году устроился инженером в компанию Nintendo, которая тогда занималась продажей настольных и видеоигр, а также игровых автоматов. В 1981 году Масаюки начал работать над домашней игровой консолью Family Computer (семейный компьютер) или сокращенно Famicom, а также над выпуском игр к ним в виде картриджей. Среди прочего, он помог сделать световое оружие для стрелковых игр, таких как Duck Hunt.

Первая 8-битная модель под названием Nintendo Entertainment System (NES) вышла на рынок в 1983-м году, а в 1990-м появилась на свет 16-битная Super Nintendo Entertainment System (SNES). Эти две консоли стали одними из самых популярных в мировой истории, суммарно компания продала более 100 млн таких устройств.

Famicom сделал Nintendo одной из самых крупных компаний в игровой индустрии. Она создала всемирно известные хиты, такие как Super Mario, Duck Hunt, Donkey Kong, Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden, The Legend of Zelda. Сам Уэмура выступил продюсером для нескольких игровых проектов, включая Ice Climber, Clu Clu Land и спортивные симуляторы: Soccer, Baseball и Golf. Он также участвовал в разработке дисковых консолей Famicom Disk System и Super Famicom Satellaview (эксклюзив для Японии), а также легендарной NES Zapper.

[ + – ] Игровая консоль Nintendo

Масаюки Уэмура ушел из Nintendo в 2004 году, хотя и остался ее консультантом. Инженер занялся преподавательской карьерой в университете Ритсумейкан в Киото, где в 2011 году создал центр исследований видеоигр. Он также был приглашенным профессором в Колледже имидж-искусств и наук при университете.

Ранее скончался создатель Adobe и автор формата PDF Чарльз Гешке. На момент смерти разработчику был 81-год. В память о Чарльзе Гешке компания разместила его краткую биографию.