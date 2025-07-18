В Індії вантажівка з цінним товаром перекинулася в середмісті: що сталося далі (відео)

В індійському місті Дехрадун в середмісті перекинулася вантажівка, яка перевозила стиглі плоди манго. Після ДТП місцеві почали активно збирати розсипані плоди, що викликало різко негативну реакцію серед користувачів Інтернету.

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На щастя, в аварії ніхто не постраждав, але десятки місцевих почали з кошиками, сумками та мішками збирати розсипані фрукти, повідомляє NDTV.

Ролик з діями місцевих активно поширився серед індійських користувачів у X, набравши 38 тисяч переглядів та сотні коментарів. На відео можна побачити, як після того, як вантажівка з плодами манго перекинулася поблизу мосту Ріспана, люди метушаться, хапають манго жменями, а деякі навіть виносили плоди цілими ящиками.

До цього долучалися не лише свідки пригод, але й випадкові перехожі. Інформації від правоохоронців щодо початку розслідування інциденту та масової крадіжки не надходило на момент публікації матеріалу.

Водночас журналісти пишуть, що нещодавно в Індії сталася схожа історія з перекинутою вантажівкою з манго. Тоді в окрузі Аннамайя (штат Андхра-Прадеш) сталася серйозна ДТП, у якій загинули 9 працівників і ще 10 були поранені.

Трагедія сталася на дамбі озера, коли вантажівка перекинулася, і ті, хто сидів зверху вантажу, були розчавлені фруктами. Водій вижив і розповів, що намагався уникнути зіткнення з автомобілем, що їхав назустріч, через що втратив керування.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, індуси не соромилися критикувати своїх земляків. Вони назвали поведінку людей "аморальною, цинічною та ганьбою для суспільства".

Найбільше юзери підтримали наступні дописи:

"Ось вам приклад індійської громадської культури — вантажівка перекинулася, а всі кинулися грабувати манго";

"Ніхто не допомагає в біді — навпаки, шукають вигоду";

"Це соціальна деградація — відсутність базової освіти, моралі та здорового глузду"4

"Це крадіжка! Усі мають відповідати перед законом!".

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