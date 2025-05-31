"Мав працевлаштуватись": чоловік під час співбесіди викрав у роботодавця Mercedes

В Ірпені, Київської області чоловік прийшов влаштовуватись на роботу на будівельний об'єкт, але замість цього вкрав у роботодавця автомобіль марки Mercedes Sprinter та особисті речі.

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Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

"У місті Ірпінь 41-річний чоловік обікрав працедавця та незаконно заволодів його автомобілем", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік перебував на території будівельного об’єкта, де "мав працевлаштуватися".

Проте, коли керівник на деякий час вийшов із приміщення, чоловік викрав його ключі від авто Mercedes Sprinter, мобільний телефон, документи та гаманець, після чого сів в авто та поїхав з місця події.

"Поліцейські встановили зловмисника на території Обухівського району та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — наголосили в поліції.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за фактом крадіжки в умовах воєнного стану, незаконного заволодіння транспортним засобом та незаконного заволодіння важливими особистими документами. Слідство триває.

Нагадаємо, чоловік прийшов на співбесіду, а йому одразу відмовили у працевлаштуванні через зневажливе ставлення до "секретарки".

Фокус також писав про те, як чоловік проходив співбесіду онлайн й не знав, що відбувається у нього за спиною.