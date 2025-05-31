"Должен был трудоустроиться": мужчина во время собеседования похитил у работодателя Mercedes

В Ирпене, Киевской области мужчина пришел устраиваться на работу на строительный объект, но вместо этого украл у работодателя автомобиль марки Mercedes Sprinter и личные вещи.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"В городе Ирпень 41-летний мужчина обокрал работодателя и незаконно завладел его автомобилем", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчина находился на территории строительного объекта, где "должен был трудоустроиться".

Однако, когда руководитель на некоторое время вышел из помещения, мужчина похитил его ключи от авто Mercedes Sprinter, мобильный телефон, документы и кошелек, после чего сел в авто и уехал с места происшествия.

"Полицейские установили злоумышленника на территории Обуховского района и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по факту кражи в условиях военного положения, незаконного завладения транспортным средством и незаконного завладения важными личными документами. Следствие продолжается.

Напомним, мужчина пришел на собеседование, а ему сразу отказали в трудоустройстве из-за пренебрежительного отношения к "секретарше".

Фокус также писал о том, как мужчина проходил собеседование онлайн и не знал, что происходит у него за спиной.