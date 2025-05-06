Мужчина пришел на собеседование и не был готов к увиденному: он провалился "в первые 5 минут"

Кандидату почти сразу отказали в трудоустройстве из-за его пренебрежительного отношения к "секретарше", которая на самом деле оказалась менеджером по подбору персонала.

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Такую историю рассказали на Reddit.

По словам автора поста, мужчина, который претендовал на вакансию, зашел в офис компании и встретился с секретаршей, которая приветливо его встретила. Он пренебрежительно отнесся к женщине. Она поприветствовала его, и он едва посмотрел ей в глаза.

Она попыталась завязать с ним разговор, однако не получила от кандидата никакого зрительного контакта, никакого интереса к разговору с ней. Мужчина не понял, что работница на самом деле была менеджером по найму.

Впоследствии секретарша пригласила его в конференц-зал и объяснила, что в компании ценен и достоин уважения каждый человек. Из-за его общения с "секретарем" менеджер по найму подумал, что мужчина не подходит на это место. На этом собеседование было завершено — менее чем через 5 минут после начала.

Автор поста добавил, что мужчина обращался к секретарше так, будто она была ниже его. Когда он думал, что разговаривает с лицом, принимающим решения, кандидат полностью изменился — он стал дружественным, открытым, расслабленным.

"Должность предполагает общение с клиентами, где решающее значение имеют доброжелательность, открытость и коммуникабельность", — добавил автор поста.

Ранее Фокус писал, что во время собеседования в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, женщине задали неуместный и незаконный вопрос. У кандидатки поинтересовались, планирует ли она иметь детей в ближайшие несколько лет.

До этого в Вене университет впервые зачислил к себе искусственный интеллект, как студента. Тот прошел все необходимые отборы от подачи портфолио до прохождения собеседования.