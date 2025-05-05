Женщина пришла на собеседование и была шокирована одним из вопросов, который задал HR

Во время собеседования в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, женщине задали неуместный и незаконный вопрос. У кандидатки поинтересовались, планирует ли она иметь детей в ближайшие несколько лет.

Related video

Она была удивлена этим и поделилась своим опытом на Reddit. Сообщение сразу стало популярным, собрало более 43 тысяч реакций и более 4 тысяч комментариев.

По словам кандидата, собеседование на должность старшего разработчика сначала проходило очень успешно. Она отметила, что техническая оценка и управленческая часть были на высоком уровне, а предложенная зарплата соответствовала ее ожиданиям. Однако позитивная атмосфера исчезла моментально, когда директор по персоналу задала вопрос, который женщина назвала потрясающим.

"Не могли бы вы сказать, планируете ли вы иметь детей в ближайшие несколько лет?", — спросили у нее.

Кандидат призналась, что сначала подумала, что ей послышалось, и попросила повторить. Но HR лишь уточнила, что хочет узнать о ситуации с планированием семьи для "внутреннего планирования команды".

Женщина ответила, что ей некомфортно обсуждать такие вещи, ведь этот вопрос является неуместным и во многих случаях незаконным в процессе найма. HR-менеджер, по ее словам, искренне удивилась, когда ей на это указали.

"Вся позитивная атмосфера собеседования сразу исчезла. Я поблагодарила ее за время, но отметила, что у меня есть беспокойство относительно корпоративной культуры, в которой подобные вопросы считаются приемлемыми", — написала кандидат.

В конце своего поста она спросила пользователей сайта, сталкивался ли кто-то с подобным в сфере технологий в последнее время. Женщина призналась, что колеблется, стоит ли жаловаться официально, или просто двигаться дальше.

Пользователи поделились собственными историями и советами. Некоторые рассказывали, что сталкивались с подобным. Люди также советовали пожаловаться в Министерство труда и сообщать высшему руководству.

Напомним, недавно основатель технологической компании столкнулся с ситуацией, когда во время онлайн-собеседования женщина отказалась снять фильтр. После замечания кандидатка просто сменила фильтр на другой.

Недавно представителя поколения Z выгнали с собеседования. Причиной стало то, что он не ответил на один "личный вопрос".