Директор пришел на собеседование с кандидаткой, но не был готов к увиденному (фото)

Основатель технологической компании столкнулся с беспрецедентной ситуацией во время онлайн-собеседования, когда женщина в ходе разговора отказалась снять фильтр. Видео инцидента стало вирусным в социальных сетях.

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Впервые этот ролик появился в TikTok, собрав более 750 тысяч просмотров.

Удаленные собеседования могут не состояться даже при идеальных условиях — коммуникацию часто затрудняют проблемы со звуком или интернет-соединением. Однако недавний случай, который произошел с Эйданом Крамером, основателем компании AIApply, превзошел все ожидания и стал настоящим вирусным феноменом в социальных сетях.

Женщина включила фильтр

Крамер, который проводил серию собеседований для подбора работников для службы поддержки клиентов, был крайне удивлен, когда одна из кандидаток присоединилась к звонку с активированным фильтром, который превращал ее лицо в яйцо с желтками на месте глаз.

"Когда я впервые увидел фильтр на ее экране, то подумал, что это какой-то розыгрыш. Поскольку она не сняла фильтр, я прекратил разговор", — поделился Крамер из Лондона, Великобритания.

Женщина включила странные фильтры Фото: TikTok

Предприниматель отметил, что это было их первое взаимодействие — не было никаких предварительных телефонных звонков или переписки. По его словам, такая неординарная первая встреча сразу установила напряженную атмосферу.

Это вызвало удивление

Когда Крамер вежливо попросил кандидатку выключить анимацию, объяснив, что "это не очень профессионально", женщина ответила, что чувствует себя плохо и предложила альтернативный вариант.

"Она переключилась на другой фильтр, который показывал клубнику вместо ее лица, а потом спросила: "Так лучше?" — вспоминает Эйдан, который был ошеломлен от увиденного.

Понимая, что собеседование превращается в фарс, основатель AIApply завершил звонок и больше не контактировал с этой претенденткой на должность.

Позиции пользователей сети

Короткое видео инцидента, опубликованное мужчиной на его странице в TikTok, быстро стало вирусным, собрав более 28 тысяч лайков. Реакция пользователей оказалась неоднозначной, однако большинство выразило недоумение из-за поведения женщины.

"Зачем она вообще такое сделала? Это допустимо на встречах или в командных чатах, а не на собеседовании", — прокомментировал один из пользователей;

Другой добавил: "Это так похоже на поколение Z";

Впрочем, нашлись и те, кто начал защищать креативный подход кандидата: "Это тот тип персонала, который вам просто необходим в офисе, вы здесь проиграли".

Сам Крамер признался, что не ожидал такого внимания к своему курьезному ролику, но его заинтересовало разнообразие комментариев, что показало явные изменения в восприятии профессиональной этики в современном цифровом мире.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о необычном методе отбора кандидатов, который использует менеджер по найму Трент Иннес. Его "тест с чашкой кофе" стал своеобразной проверкой на человечность и внимательность. По словам Иннеса, он применяет этот трюк на каждом собеседовании, и даже самый сильный кандидат не получит работу, если провалит простую проверку.

А еще мы рассказывали историю о женщине, которая решила отомстить своему руководителю после несправедливого увольнения. Она работала тренером по гимнастике всего два месяца, пока не оказалась в больнице. Именно тогда ее начальник принял решение уволить ее — это стало началом настоящей мести.